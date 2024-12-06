День 1017: апелляционный суд оставил в силе решение об аресте акций «Райффайзенбанка»

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что в конце 2024 года «традиционных новогодних скидок» на автомобили в дилерских центрах «не ожидается». В «Рольфе» говорят, что «главная "скидка" в этом году — неповышение цен», потому как «предпосылки» поднять их уже есть.