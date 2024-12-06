Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
AI
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 1017: апелляционный суд оставил в силе решение об аресте акций «Райффайзенбанка»

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря 2024 года:

  • Доллар —103,38 рубля (на 86 копеек меньше, чем 5 декабря).
  • Евро — 109,78 рубля (на 42 копейки меньше).
  • Юань — 14,14 рубля (на 12 копеек меньше).

BTC на 7:31 мск стоит $97,5 тысячи, ETH — $3894, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Суд оставил в силе решение об аресте акций «Райффайзенбанка» по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Банк по-прежнему не согласен с решением. Основное заседание по делу пройдёт 25 декабря 2024 года.

Государственная транспортная лизинговая компания в своём обзоре допустила, что в 2025 году российские авиакомпании перевезут на 2,3% меньше человек, чем в 2024 году. Причина в предельной загрузке воздушных судов.

Российские издательства с 2025 года повысят цены на печатные книги на 5-10% — из-за того, что подорожали полиграфические и логистические услуги.

Кто и как адаптируется

«Самокат» начал экспортировать в Китай восемь товаров под своим брендом. Пока это сладости, они продаются на онлайн-платформе Jingdong Mall.

Контекст

Минцифры рассматривает возможность обязать госкомпании закупать решения российских разработчиков ПО, чтобы поддержать последних, рассказал «Ъ» осведомлённый источник и подтвердил топ-менеджер DCLogic. Но у разработчиков должна быть регистрация в реестре российского ПО и выручка в 1-4 млрд рублей в год.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что в конце 2024 года «традиционных новогодних скидок» на автомобили в дилерских центрах «не ожидается». В «Рольфе» говорят, что «главная "скидка" в этом году — неповышение цен», потому как «предпосылки» поднять их уже есть.

2024 год стал поворотным для развития практики трансграничного банкротства в России, сообщает «Ъ». Прецедентом стало решение Верховного суда от февраля признать возможность банкротить иностранные компании в России — в деле кипрской Westwalk Projects. Редакция газеты изучила акты по подобным делам и рассказала, какие процедуры применяют чаще всего, что помогает кредиторам обосновать необходимость банкротства и из каких стран обращается основная часть должников.

Новости предыдущего дня, 5 декабря — здесь.

#новости

22
11
22 комментария
Po...

Россия. День 1017:
«главная "скидка" в этом году — неповышение цен»

4
3
Ответить
Вадим Д.

В любом году (-: И не только на машины, а вообще на всё.

2
Ответить
Илья Рабченок

А что означает день 1000+?

2
1
Ответить
White Net

От 22 февраля

4
1
Ответить
Александр

Доброе утро

4
Ответить
Александр Привалов

Дней с момента возникновения этой рубрики, говорили же уже.

1
Ответить
HAS NOT BEEN SELECTED

День вставания с колен после рывка.

1
Ответить