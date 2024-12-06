День 1017: апелляционный суд оставил в силе решение об аресте акций «Райффайзенбанка»

2024 год стал поворотным для развития практики трансграничного банкротства в России, сообщает «Ъ». Прецедентом стало решение Верховного суда от февраля признать возможность банкротить иностранные компании в России — в деле кипрской Westwalk Projects. Редакция газеты изучила акты по подобным делам и рассказала, какие процедуры применяют чаще всего, что помогает кредиторам обосновать необходимость банкротства и из каких стран обращается основная часть должников.
Россия. День 1017:
«главная "скидка" в этом году — неповышение цен»
В любом году (-: И не только на машины, а вообще на всё.
А что означает день 1000+?
От 22 февраля
Доброе утро
Дней с момента возникновения этой рубрики, говорили же уже.
День вставания с колен после рывка.