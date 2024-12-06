«Самокат» начал продавать сладости под собственной торговой маркой на китайском маркетплейсе Jingdong Mall

Магазин зарегистрировали через партнёра-экспортёра Sichuan Xilan Trading.Пока ассортимент состоит из восьми товаров, среди которых «Белёвская пастила», шоколад на меду и мармелад со вкусом Coca-Cola, сообщили «Ведомостям» в сервисе. В планах также поставлять маринованные огурцы, вяленые томаты, горчицу и лечо — всё под своей торговой маркой. Чем обусловлен выбор позиций для китайского рынка — не уточнили.В компании говорят, что «тренд на российские продукты в Китае растёт и ниша ещё свободна», поэтому она собирается выйти и на маркетплейс Tmall. Когда — неизвестно.Источник фото: New RetailВ «Infoline-Аналитике» отметили, что отправлять товары в Китай дёшево и выгодно», поэтому «Самокат» не несёт «существенных» издержек. И «большим успехом» стала бы даже небольшая доля продаж, потому что в стране высокая конкуренция, «а местные покупатели очень придирчивы», добавили в Data Insight.Sergey NochovnyyРитейл3 сентМертвая долина полезных продуктов, или как мы выводили российское мороженое на китайский рынок Насколько сложно реализовать эту идею и как обстоят дела со спросом в Китае после отмены антиковидных ограничений? Этот лонгрид, в котором команда РУКИ делится своим опытом, точно будет полезен тем, кто планирует начать работу на внутреннем рынке Поднебесной.#новости #самокат #китай