«Самокат» начал продавать сладости под собственной торговой маркой на китайском маркетплейсе Jingdong Mall

Насколько сложно реализовать эту идею и как обстоят дела со спросом в Китае после отмены антиковидных ограничений? Этот лонгрид, в котором команда РУКИ делится своим опытом, точно будет полезен тем, кто планирует начать работу на внутреннем рынке Поднебесной.