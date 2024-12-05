День 1016: «АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году

Высокий суд Англии и Уэльса, как пишут «Ведомости», постановил, что Лондонский международный арбитражный суд «не обладает юрисдикцией», чтобы решить спор между российской «ВЭБ.РФ» и британским банком Barclays по поводу долга последнего по валютным свопам. Компании спорят с 2023 года. «Исключительная компетенция» есть у Высокого суда, а в нём больше шансов выиграть у Barclays, полагают опрошенные юристы.
«АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году»
Наконец-то хорошая новость.
Утиль сбор в следующем году опять повысят. Что хорошего-то?
«АвтоВАЗ» допустил, что в начале 2025 года пересмотрит годовой производственный план — из-за «сильного помесячного снижения рынка в ноябре», которое, вероятно, продолжится и в декабре. Пока план установлен на уровне 500 тысяч автомобилей.Может наконец-то этот завод по производству ведер уйдет в прошлое...
Скорее таможенный сбор опять повысят. Вот прям вангую.
Его противоестественно удерживают в живых.
Нормальной конкуренции это дерьмо не могло бы выдержать ни при каких условиях, разве что в далёком 1973. Там да, там фиаты могли зарубиться.
Будет еще одна причина задрать цены на прочие авто, если уйдет один из крупных игроков, как бы смешно это не звучало.
Никуда он не уйдет. Худобедно будет делать автотранспорт.