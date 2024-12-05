День 1016: «АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году

Высокий суд Англии и Уэльса, как пишут «Ведомости», постановил, что Лондонский международный арбитражный суд «не обладает юрисдикцией», чтобы решить спор между российской «ВЭБ.РФ» и британским банком Barclays по поводу долга последнего по валютным свопам. Компании спорят с 2023 года. «Исключительная компетенция» есть у Высокого суда, а в нём больше шансов выиграть у Barclays, полагают опрошенные юристы.