Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
AI
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

День 1016: «АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Колёса.ру»
Источник фото: «Колёса.ру»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 декабря 2024 года:

  • Доллар —104,24 рубля (на 1,95 рубля меньше, чем 4 декабря).
  • Евро — 110,20 рубля (на 1,85 рубля меньше).
  • Юань — 14,26 рубля (на 29 копеек меньше).

BTC на 7:52 мск стоит $103,2 тысячи, ETH — $3871, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» допустил, что в начале 2025 года пересмотрит годовой производственный план — из-за «сильного помесячного снижения рынка в ноябре», которое, вероятно, продолжится и в декабре. Пока план установлен на уровне 500 тысяч автомобилей.

Кто и как адаптируется

Аэропорт Домодедово рассказал о переходе с английской базы данных операционной деятельности Ultra Electronics на российскую — от компании IPG.

Российские производители вина стали чаще выпускать напитки в алюминиевых банках. Среди плюсов участники рынка называют возможность продавать их по минимальной цене на фоне роста инфляции и привлекать менее обеспеченных потребителей.

Контекст

Высокий суд Англии и Уэльса, как пишут «Ведомости», постановил, что Лондонский международный арбитражный суд «не обладает юрисдикцией», чтобы решить спор между российской «ВЭБ.РФ» и британским банком Barclays по поводу долга последнего по валютным свопам. Компании спорят с 2023 года. «Исключительная компетенция» есть у Высокого суда, а в нём больше шансов выиграть у Barclays, полагают опрошенные юристы.

Новости предыдущего дня, 4 декабря — здесь.

#новости

44
44
11
11
80 комментариев
Слегка Придурковатый

«АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году»

Наконец-то хорошая новость.

26
2
1
1
Ответить
Sergei Timofeyev

Утиль сбор в следующем году опять повысят. Что хорошего-то?

Ответить
Alex Nosov

«АвтоВАЗ» допустил, что в начале 2025 года пересмотрит годовой производственный план — из-за «сильного помесячного снижения рынка в ноябре», которое, вероятно, продолжится и в декабре. Пока план установлен на уровне 500 тысяч автомобилей.Может наконец-то этот завод по производству ведер уйдет в прошлое...

12
1
1
1
Ответить
Cere8ellum

Скорее таможенный сбор опять повысят. Вот прям вангую.

6
Ответить
Вадим Д.

Его противоестественно удерживают в живых.
Нормальной конкуренции это дерьмо не могло бы выдержать ни при каких условиях, разве что в далёком 1973. Там да, там фиаты могли зарубиться.

2
Ответить
Lazar

Будет еще одна причина задрать цены на прочие авто, если уйдет один из крупных игроков, как бы смешно это не звучало.

2
Ответить
Томский Сибирячок

Никуда он не уйдет. Худобедно будет делать автотранспорт.

Ответить