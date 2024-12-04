День 1015: продажи новых автомобилей в России выросли в ноябре 2024 года на 11,1% год к году

По итогам ноября 2024 года продажи новых автомобилей в России выросли на 11,1% год к году и составили 121,9 тысячи машин, следует из данных «Автостата». Лидер — Lada (доля в 31%). Следом идут Haval и Chery. При этом месяц к месяцу показатель упал на 28,8%.
Работаю с автосалонов китайских авто. Люди с доходом 100к берут кредит на 7 лет с платежом по 50к + содержание машины и думают, что это норм . Я хуеею
А вы им с улыбкой рассказываете о новых моделях?
Какой вы лицемер! 😁
Для них норм.))
И у них, наверняка, еще ипотека 50к
Сколько сейчас реальная ставка по такому кредиту?
Это база жизни . Не жили хорошо и не надо
Через год продадут машину за сумму x2.