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Полина Лааксо
Деньги

День 1015: продажи новых автомобилей в России выросли в ноябре 2024 года на 11,1% год к году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Di%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.autonews.ru%252Fnews%252F5a152d2e9a7947ec89b79dc0%26amp%3Bpsig%3DAOvVaw3WK-jNPzVEGV8iLLcmM98r%26amp%3Bust%3D1733375274305000%26amp%3Bsource%3Dimages%26amp%3Bcd%3Dvfe%26amp%3Bopi%3D89978449%26amp%3Bved%3D0CBcQjhxqFwoTCLDsrJ2sjYoDFQAAAAAdAAAAABAK&postId=1689815" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Autonews</a>
Источник: Autonews

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 декабря 2024 года:

  • Доллар —106,19 рубля (на 99 копеек меньше, чем 3 декабря).
  • Евро — 112,02 рубля (на 78 копеек меньше).
  • Юань — 14,55 рубля (на 8 копеек меньше).

BTC на 7:40 мск стоит $95,8 тысячи, ETH — $3647, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

По итогам ноября 2024 года продажи новых автомобилей в России выросли на 11,1% год к году и составили 121,9 тысячи машин, следует из данных «Автостата». Лидер — Lada (доля в 31%). Следом идут Haval и Chery. При этом месяц к месяцу показатель упал на 28,8%.

Источник: «Ъ»
Источник: «Ъ»

В октябре 2024 года Россия нарастила импорт шоколада из Турции и Китая до «исторического максимума» — до $5 млн и $4,7 млн соответственно. Экспорт шоколада из России в Китай составил $11,5 млн, в Турцию таких поставок нет.

За три квартала 2024 года продажи Библии в России выросли на 52% год к году в натуральном выражении, подсчитали в «Читай-городе». О росте также сообщили в Wildberries. Его фиксируют третий год подряд. В «Эксмо-АСТ» говорят: «В условиях нестабильности многие находят утешение и поддержку в вере».

«Альфастрахование» выкупило частные клиники «Семейный доктор», передаёт «Ъ». Развивать их планируют под брендом «Альфа-Центр Здоровья». Сумму сделки стороны не раскрывают, но опрошенный газетой участник рынка допускает, что та могла составить 500-700 млн рублей.

В конце ноября 2024 года Владимир Путин подписал закон, который повышает льготную ставку налога на прибыль для производителей радиоэлектроники до 8% в 2025-2027 годах.

Новости предыдущего дня, 3 декабря — здесь.

#новости

66
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11
11
49 комментариев
Андрей

Работаю с автосалонов китайских авто. Люди с доходом 100к берут кредит на 7 лет с платежом по 50к + содержание машины и думают, что это норм . Я хуеею

19
3
Ответить
Alexey

А вы им с улыбкой рассказываете о новых моделях?
Какой вы лицемер! 😁

6
4
Ответить
S.Capusta

Для них норм.))

6
1
Ответить
Alex Nosov

И у них, наверняка, еще ипотека 50к

4
1
1
Ответить
Костя Иночкин

Сколько сейчас реальная ставка по такому кредиту?

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Барон Люберецкий

Это база жизни . Не жили хорошо и не надо

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new_comment

Через год продадут машину за сумму x2.

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