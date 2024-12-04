День 1015: продажи новых автомобилей в России выросли в ноябре 2024 года на 11,1% год к году

За три квартала 2024 года продажи Библии в России выросли на 52% год к году в натуральном выражении, подсчитали в «Читай-городе». О росте также сообщили в Wildberries. Его фиксируют третий год подряд. В «Эксмо-АСТ» говорят: «В условиях нестабильности многие находят утешение и поддержку в вере».