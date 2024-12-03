День 1014: США подготовят очередные санкции в отношении России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник фото: Минюст СШАКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 3 декабря 2024 года:Доллар —107,18 рубля (на 56 копеек меньше, чем 2 декабря).Евро — 112,8 рубля (на 1,51 рубля меньше).Юань — 14,63 рубля (на 4 копейки меньше).BTC на 7:46 мск стоит $96 тысячи, ETH — $3647, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Кто и как адаптируетсяНа бывшем заводе южнокорейской Samsung в Калуге начали собирать серверы под брендом «Гравитон», узнали «Ведомости» от источника в телеком-операторе и собеседника в ИТ-компании.ФАС подготовила проект приказа об увеличении тарифов на услуги электросвязи для телеканалов и радиостанций — на 9% в 2025 году. Изменения «соотносимы с операционными расходами» «Российской телевизионной и радиовещательной сети».Какие есть проблемы и трудностиСША анонсировали новые санкции в отношении России, но каких отраслей они коснутся и когда их введут — неизвестно.Контекст«Фонд православного телевидения» подал жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на материнскую компанию Google. Он обвинил Alphabet в «систематическом и намеренном» неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчётности.С января по октябрь 2024 года торговый оборот Узбекистана и России вырос на 20%, до $9,7 млрд. Помимо прочего, за счёт расширения списка товаров, поставляемых из Узбекистана в Россию.Новости предыдущего дня, 2 декабря — здесь.#новости
«Фонд православного телевидения» подал жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на материнскую компанию Google.Отечественный испанский стыд выходит на международный уровень. Если уж решили позориться, то по крупному.
Паразиты расползаются. Сам фонд идиотский и действия его просто потрясающе мракобесные.
Ой, там очень смешно:
В заявлении, направленном 11 ноября фондом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что американская корпорация скрыла информацию об объеме и характере своих финансовых обязательств перед российскими телеканалами, несмотря на то что она является существенной для акционеров Alphabet.
Существенной, Карл!
Но вообще они реально как какие-то судебные трактористы себя ведут: понаподавали исков по всему миру — и где-то в Африке даже прокатило.
Ну хоть про серверы Гравитон нормально — собирать, а не производить и про отечественность ни слова.
Ждём доллар по 200?
Он же придёт, когда не ждём. Поэтому ждём.
торговый оборот Узбекистана и России вырос на 20%. За счёт расширения списка товаровСанкции на пользу, всё сами производим? Клоунада и бред.
Скрепные, празднуете безумие? (-: