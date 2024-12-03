«Сбер» запустил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки ЦБ — только для новых договоров

Уменьшить её можно до десяти процентных пунктов в течение семи лет.Клиент может включить это условие в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам, сообщил «Сбер». В компании считают, что мера позволит россиянам «не откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки ЦБ».Рефинансирование кредита, чтобы снизить ставку, не потребуется. Достаточно будет подать письменное заявление.Аналогичную опцию ещё в августе 2024 года предложил «Альфа-банк» — для тех, кто оформляет ипотеку на строящееся и готовое жильё. Можно уменьшить ставку до уровня рыночной в случае снижения ключевой один раз, но на любом сроке.Источник фото: КП25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Тогда же его глава Эльвира Набиуллина сказала, что «в будущем возможность повышения будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом».В конце ноября Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых — на фоне «обвала» рубля и того, что инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель. Заседание по ставке состоится 20 декабря.#новости #сбер
Ипотека это навязанные ценности Запада. Настоящий Русский всегда был крепостным и никогда не имел своего жилья
В совке бесплатно давали вместе с мороженым
Пошел в лес,нарубил бревен
Вот и халабуда😂
А при повышении ставки ЦБ поднимать ставку по ипотеке?
Это мелким шрифтом написано
Ипотека для оптимистов
Так и есть, люди сейчас берут по большой ставке в надежде. В надежде, что продажут вторичку. В надежде, что родят ребёнка и перейдут в семейную ипотеку, только там тоже есть лимиты и некоторые может не хватить. В надежде, что ставка снизится и сделают рефинансирование. Короче рынок живёт ожиданиями, только никто нихуя не знает