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Полина Лааксо
Деньги

«Сбер» запустил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки ЦБ — только для новых договоров

Уменьшить её можно до десяти процентных пунктов в течение семи лет.

  • Клиент может включить это условие в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам, сообщил «Сбер». В компании считают, что мера позволит россиянам «не откладывать покупку жилья из-за высокой ключевой ставки ЦБ».
  • Рефинансирование кредита, чтобы снизить ставку, не потребуется. Достаточно будет подать письменное заявление.
  • Аналогичную опцию ещё в августе 2024 года предложил «Альфа-банк» — для тех, кто оформляет ипотеку на строящееся и готовое жильё. Можно уменьшить ставку до уровня рыночной в случае снижения ключевой один раз, но на любом сроке.
Источник фото: КП
Источник фото: КП
  • 25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Тогда же его глава Эльвира Набиуллина сказала, что «в будущем возможность повышения будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом».
  • В конце ноября Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых — на фоне «обвала» рубля и того, что инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель. Заседание по ставке состоится 20 декабря.

#новости #сбер

22
10 комментариев
Альвар

Ипотека это навязанные ценности Запада. Настоящий Русский всегда был крепостным и никогда не имел своего жилья

6
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Андрей

В совке бесплатно давали вместе с мороженым

1
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Степан Кузенков

Пошел в лес,нарубил бревен
Вот и халабуда😂

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Слава Устинов

А при повышении ставки ЦБ поднимать ставку по ипотеке?

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Михаил

Это мелким шрифтом написано

2
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badlawyer

Ипотека для оптимистов

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Андрей

Так и есть, люди сейчас берут по большой ставке в надежде. В надежде, что продажут вторичку. В надежде, что родят ребёнка и перейдут в семейную ипотеку, только там тоже есть лимиты и некоторые может не хватить. В надежде, что ставка снизится и сделают рефинансирование. Короче рынок живёт ожиданиями, только никто нихуя не знает

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