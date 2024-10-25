Набиуллина: «Разные факторы сработали в одну сторону — в итоге перегрев экономики оказался сильнее»

В будущем возможность повышения будет зависеть от данных, которые будут поступать, — по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом. <...>

Вероятность, что [21%] станет пиком, сложно оценивать, но ещё раз подчеркну: мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели.