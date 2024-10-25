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Полина Лааксо
Деньги

Набиуллина: «Разные факторы сработали в одну сторону — в итоге перегрев экономики оказался сильнее»

В том числе поэтому 25 октября 2024 года ЦБ вновь поднял ключевую ставку — с 19% до 21% годовых.

  • Рассматривались и другие сценарии: повысить ставку до 20% или выше 21%, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров регулятора. Сохранение на прежнем уровне при этом не обсуждалось.

В будущем возможность повышения будет зависеть от данных, которые будут поступать, — по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом. <...>

Вероятность, что [21%] станет пиком, сложно оценивать, но ещё раз подчеркну: мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • Признаков замедления инфляции нет. Темпы роста цен снова ускорились. В «ближайшие месяцы» на них также скажется повышение утилизационного сбора, что окажет «заметное влияние» на инфляцию.
  • Ценовые ожидания бизнеса тоже увеличились, а проблемы с расширением предложения «даже при некотором охлаждении спроса» обострились.
Набиуллина
Набиуллина
  • Ранее в ЦБ говорили, что экономика стала «менее чувствительна» к изменению ключевой ставки. Набиуллина привела несколько причин. Инфляция уже четыре года превышает целевой уровень, поэтому возникает «большая инерция инфляционных ожиданий».
  • Стимулирующая бюджетная политика позволяет россиянам и бизнесу получать кредиты под растущие доходы и выручку. А банкам «агрессивно наращивать кредитование» помогают послабления в банковском регулировании.

Сказалась [также] неточность в нашей коммуникации в начале года. Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. Это мотивировало не снижать спрос на кредиты.

Это очень разные факторы, но все они сработали в одну сторону. В итоге перегрев экономики оказался сильнее.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • ЦБ начнёт уменьшать ставку, когда инфляция будет устойчиво замедляться. По текущим прогнозам «снижение в 2025 году возможно», а к «нейтральной» ставке в 7,5-8,5%» собираются прийти в 2027 году.

#новости #цб #ключеваяставка

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69 комментариев
Вадим Д.

ЦБ начнёт уменьшать ставку, когда инфляция будет устойчиво замедлятьсяА ничего так сдендап, зажигает.

15
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Artur Kuramshin

Разбудите меня когда закончится 26й

2
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S.Capusta

The Show Must Go On!

1
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kotletnik

Главное осознавать, что впереди жесткий кризис. Это я всем читающим. Такое без последствий не проходит

10
1
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Будущее вчера

Главное осознавать, что впереди жесткий кризис. Это я всем читающимТут сейчас 99% аудитории - ипотечные хомячки. Для них никакого кризиса не будет. Разве что в колбасе будет еще меньше мяса

4
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Levichev Andrey

не понятно что делать с накоплениями

2
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Sergey Zhukov

Согласен. Главное отсознавать и рефлексировать.

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