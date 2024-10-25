Набиуллина: «Разные факторы сработали в одну сторону — в итоге перегрев экономики оказался сильнее»

В будущем возможность повышения будет зависеть от данных, которые будут поступать, — по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом. <...>
Вероятность, что [21%] станет пиком, сложно оценивать, но ещё раз подчеркну: мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели.
ЦБ начнёт уменьшать ставку, когда инфляция будет устойчиво замедлятьсяА ничего так сдендап, зажигает.
Разбудите меня когда закончится 26й
The Show Must Go On!
Главное осознавать, что впереди жесткий кризис. Это я всем читающим. Такое без последствий не проходит
Главное осознавать, что впереди жесткий кризис. Это я всем читающимТут сейчас 99% аудитории - ипотечные хомячки. Для них никакого кризиса не будет. Разве что в колбасе будет еще меньше мяса
не понятно что делать с накоплениями
Согласен. Главное отсознавать и рефлексировать.