Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ключевую ставку с 21% до 25% годовых

Причина — падение рубля.С 21 ноября 2024 года, когда Минфин США ввёл санкции против нескольких десятков российских банков, включая «Дом.рф» и «Газпромбанк», российская валюта ослабла по отношению к доллару более чем на 9%. Это, скорее всего, ускорит инфляцию, которую ЦБ пытается сдержать, пишет Bloomberg.В октябре регулятор повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Уже тогда его глава Эльвира Набиуллина рассказала, что признаков замедления инфляции нет. Позже предупредила: ЦБ не станет «делать скидок» для достижения цели в 4%.По данным Росстата на 25 ноября, с начала 2024 года инфляция достигла 7,8%, что выше макропрогноза Минэка на весь год. А годовую инфляцию оценили в 8,78%. C учётом, что инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель, а российская валюта «обвалилась», ЦБ может пойти на более жёсткие меры и повысить ключевую ставку сразу до 25%, допускает Bloomberg.Набиуллина. Источник фото: «Деловой Петербург»С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Курс доллара от ЦБ на 29 ноября 2024 года составил 109,58 рубля, при этом на международном рынке Forex уже он превышал 114 рублей, что вынудило регулятора временно отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке.Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть и добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки. Заседание по ней назначено на 20 декабря 2024 года.Таня БоброваДеньги4чГрафик: как менялся официальный курс доллара почти за три года В ноябре 2024 года курс приближается к максимумам марта 2022-го.#курсывалют #новости
Кто-то еще верит что существует какая-то экономика? Шоколадка Алёнка 200г стоила 180 рублей, недавно 270 стала стоить, до изменения курса. Смотрите цену на эту шоколадку, там настоящая инфляция отражена. Её выпускает кто-то из олигархов.
185 рублей на озоне
Те, кто в фондовый рынок РФ систематически инвестирует. Конечно, рост будет. Но вместо «цены хорошие, надо брать» пусть перечислят драйверы роста рынка на 29 ноября 2024 года. 7 месяцев цены только лучше и лучше. И я как раз тот человек, у которого в 2022 году на Пульсе в итогах +400%, а не хейтер инвестиций.
Я вижу лишь 1 драйвер - это Трамп. Не самый надежный аргумент для покупки российских акций.
Плитка 90г в Пятерке стоит 169 (200г - 199)
В Перекрестке 165рублей
Легко же проверить.
экономики не существует, это миф
Очевидно, инфляция не 9%.
При такой инфляции ставку не делают выше 20%. Это абсурд.
Разница 11% в доходности по банковским депозитам - абсолютный сюр.
Этим врать можно. Если какой-нибудь рабочий будет себя оправдывать ему только штраф дадут