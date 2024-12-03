Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал собирать серверы на заводе Samsung в Калуге — «Ведомости»

Его арендует и сдаёт в субаренду российский дистрибьютор VVP Group.О сборке оборудования «Ведомостям» рассказали два источника в телеком-операторе и ИТ-компании. В VVP Group не ответили на запрос, производитель отказался от комментариев.На своих собственных площадках «Гравитон», по его же словам, собирает по 20 тысяч серверов в год. Часть операций передаёт компании OpenYard. Подробностей о планах по выпуску в Калуге нет.По словам главы разработчика электроники SNDGroup Ольги Квашёнкиной, завод позволяет выпускать 500 тысяч единиц продукции ежегодно. Но автор канала про вычислительную технику Rusmicro Алексей Бойко сомневается, что в ближайший год объёмы производства «Гравитон» превысят «единицы тысяч».Источник фото: 3DNewsВ 2022 году Samsung заморозила поставки продукции в Россию, в том числе для своего завода телевизоров, стиральных машин и холодильников в Калуге. В 2024 году, как говорили источники «Ъ», передала площадку в аренду VVP Group.Там же «Гравитон» начал начал выпускать мониторы. Выручка его юрлица на конец 2023 года составила 219,8 млн рублей. Чистая прибыль — 3,7 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».#новости #samsung
Не производитель, а собиратель и оклеиватель.
Ну по честному, HP/dell тоже оклеиватели и собиратели.
Помню когда брал серваки HP для компании, там полностью вся платформа (плата, корпус, БП, рам, хдд, цпу) были других производителей. От ХП, только гарантия и суппорт.
По итогу, потом просто платформы брал от Интел и сам собирал.
От ХП было удобно, что они диски просто приезжали и меняли бесплатно, но это не стоит той переплаты (
Оклеиватель серверов русских.
Решил поискать фото с заводов гравитона в гугле:
ну ну..
Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал собирать серверы на заводе Samsung в Калуге..., закончив материть того, кто их раскидал.