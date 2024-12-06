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Полина Лааксо
Ритейл

Российские издательства с 2025 года повысят цены на печатные книги на 5-10%

Из-за того, что подорожали полиграфические и логистические услуги.

  • В ноябре 2024 года те и другие выросли в цене на 20% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на осведомлённые источники на книжном рынке, издательства, в частности «Эксмо» и «Азбуку-Аттикус», и типографии.
  • В полиграфическом комплексе «Парето-Принт» объясняют рост цен на услуги подорожанием рабочей силы, материалов (прежде всего бумаги) и запчастей. Последнее обусловлено увеличением логистических издержек и волатильностью курса валют.
  • Ещё одна причина — повышение комиссий на маркетплейсах на 4-7%, сообщили в издательствах. В Wildberries подтвердили, что с 11 декабря 2024 года увеличат тарифы складов и сортировочных центров на 6%. Меру назвали «вынужденной» и «экономически обоснованной».
  • В «Эксмо» планируют поддерживать спрос на печатные книги акциями и падения продаж не ожидают. Но в «Азбуке-Аттикус» отметили: в России книги по-прежнему «значительно дешевле», чем в Европе и США, — как минимум вдвое.
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«Подписные издания». Источник фото: AD Magazine
«Подписные издания». Источник фото: AD Magazine

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Евгения Евсеева
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*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #книги

11
11
22 комментария
Слегка Придурковатый

Читают слабаки. Настоящие герои только каментят.

5
1
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Слегка Придурковатый

Есть тут из администрации кто? Вопросик: а вы теперь бесплатную подписку охуенным комментаторам (типа меня) окончательно выпилили?

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Vlad

И смотрят телевизор

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Ruslan

не жили начитанными, нечего и начинать получается...

2
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Александр Б

Тот кто действительно хочет читать, все равно найдет способ

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Будущее вчера

не жили начитанными, нечего и начинать получается...Тем кто так рассуждает - да, нечего и начинать. Не переживайте, там на рутубе новые сезоны сериальчиков каждый день выходят - развлекайтесь!

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Отрицательный Веган

Печатные и так по конским ценам зачастую, так ещё и повышение 🥲

2
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