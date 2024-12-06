Российские издательства с 2025 года повысят цены на печатные книги на 5-10%

Из-за того, что подорожали полиграфические и логистические услуги. В ноябре 2024 года те и другие выросли в цене на 20% год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на осведомлённые источники на книжном рынке, издательства, в частности «Эксмо» и «Азбуку-Аттикус», и типографии.В полиграфическом комплексе «Парето-Принт» объясняют рост цен на услуги подорожанием рабочей силы, материалов (прежде всего бумаги) и запчастей. Последнее обусловлено увеличением логистических издержек и волатильностью курса валют.Ещё одна причина — повышение комиссий на маркетплейсах на 4-7%, сообщили в издательствах. В Wildberries подтвердили, что с 11 декабря 2024 года увеличат тарифы складов и сортировочных центров на 6%. Меру назвали «вынужденной» и «экономически обоснованной».В «Эксмо» планируют поддерживать спрос на печатные книги акциями и падения продаж не ожидают. Но в «Азбуке-Аттикус» отметили: в России книги по-прежнему «значительно дешевле», чем в Европе и США, — как минимум вдвое.Как читаете книги?Покупаю только бумажныеПокупаю только электронныеОплачиваю подписки на книжные сервисыКогда как«Пирачу»Не читаю — покажите результатыНет голосовАнонимный«Подписные издания». Источник фото: AD MagazineДругие заметки о том, как и чем живёт российский книжный рынок с февраля 2022 года: «Книги — не пиво и гречка, Кинга Прилепиным не заменить»: глава издательства «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке.В плёнке и на дальней полке: как в России продают книги при законах об иностранном влиянии и «пропаганде ЛГБТ*».«Впрямую запрещать книги регуляторы не могут — они создают условия, по которым эти книги вымываются из-за самоцензуры».Пиратство, пересказы нон-фикшена и поддержка своих авторов: глава «Эксмо-АСТ» — о ситуации на книжном рынке.Евгения ЕвсееваОфлайн05.09.2023«Сложно назвать импортозамещением поиск поставщиков»: типографии — об отсутствии в России замены расходников для печати Главное из материала РБК.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #книги
Читают слабаки. Настоящие герои только каментят.
Есть тут из администрации кто? Вопросик: а вы теперь бесплатную подписку охуенным комментаторам (типа меня) окончательно выпилили?
И смотрят телевизор
не жили начитанными, нечего и начинать получается...
Тот кто действительно хочет читать, все равно найдет способ
не жили начитанными, нечего и начинать получается...Тем кто так рассуждает - да, нечего и начинать. Не переживайте, там на рутубе новые сезоны сериальчиков каждый день выходят - развлекайтесь!
Печатные и так по конским ценам зачастую, так ещё и повышение 🥲