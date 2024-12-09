День 1020: на разработку отечественных базовых станций запланировали потратить 16,8 млрд рублей до 2030 года

Из 25 компаний с государственным участием, присутствовавших на совещании в Минцифры, на отечественное ПО полностью перешли только пять, пишет «Ъ». Предприятия госсектора должны завершить переход до 1 января 2025 года. В министерстве говорят, что компании, которые ещё не перешли на российский софт, уже завершают работу. Однако эксперты полагают, что до 20% из них продолжат импортозамещение в 2025 году.