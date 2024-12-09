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Артур Томилко
Деньги

День 1020: на разработку отечественных базовых станций запланировали потратить 16,8 млрд рублей до 2030 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС 
Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7-9 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,42 рубля (на 3 рубля 96 копеек меньше, чем 6 декабря).
  • Евро — 106,30 рубля (на 3 рубля 48 копеек меньше).
  • Юань — 13,60 рубля (на 54 копейки меньше).

BTC на 7:25 мск стоит $99,08 тысячи, ETH — $3922, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Nebius Group, основанная Аркадием Воложем на базе активов «Яндекса», предупредила держателей мотивационных опционов из России о необходимости продать их до 19 января 2025 года, узнало Forbes. На конец третьего квартала 2024-го у сотрудников компании оставались опционы на покупку 0,8 млн акций со средневзвешенной ценой реализации $40 за бумагу. При этом 6 декабря их биржевая цена была на 8% ниже этого уровня.

На создание отечественных базовых станций до 2030 года планируют направить 16,84 млрд, из них 8,2 млрд рублей — из госбюджета, говорится в финальной редакцией федпроекта «Отечественные решения», с которой ознакомился «Ъ». Операторы связи уже тестируют оборудование, но отмечают, что для развертывания беспроводных сетей связи нового поколения им потребуются льготные кредиты.

Какие есть проблемы и трудности

Из 25 компаний с государственным участием, присутствовавших на совещании в Минцифры, на отечественное ПО полностью перешли только пять, пишет «Ъ». Предприятия госсектора должны завершить переход до 1 января 2025 года. В министерстве говорят, что компании, которые ещё не перешли на российский софт, уже завершают работу. Однако эксперты полагают, что до 20% из них продолжат импортозамещение в 2025 году.

Контекст

Япония стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма у россиян. По данным сервиса «Островок», объём бронирований отелей в стране за ноябрь-декабрь 2024 года выросло в два раза, в то время как по международным направлениям в целом прирост составил 10%. В «Яндекс Путешествиях» сообщили, что спрос на авиабилеты в Японию увеличился в 1,5 раза, а бронирования гостиниц — в три.

Стоимость полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2025 году вырастет на 15-25%, рассказали «Ъ» участники рынка. Это может привести к тому, что часть организаций начнет экономить на страховании сотрудников, полагают они.

Новости предыдущего дня, 8 декабря — здесь.

#новости

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65 комментариев
Po...

Россия. День1020: запланировали потратить16,8 млрд рублей до 2030 года.

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Вадим Д.

Придумали, куда распилить ещё 16,8 млрд ₽.
Тяжкие думы продолжаются.

7
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Евгений О.

День 1021. Уже потратили, нужно ещё.

5
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troshina.a

Как будто нельзя еще больше запланироватаь

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Roman Roman

Пзда, 8 ярдов с казны на очередной попил...

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Миио проходил

Этот только на рендеры и упаковку. Для организации сборного цеха ещё пару лярдов.

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d3n.z3l

а 13 ТРЛН, или 40% годового бюджета на "оборону" Вас не смущает?

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