День 1020: на разработку отечественных базовых станций запланировали потратить 16,8 млрд рублей до 2030 года

Из 25 компаний с государственным участием, присутствовавших на совещании в Минцифры, на отечественное ПО полностью перешли только пять, пишет «Ъ». Предприятия госсектора должны завершить переход до 1 января 2025 года. В министерстве говорят, что компании, которые ещё не перешли на российский софт, уже завершают работу. Однако эксперты полагают, что до 20% из них продолжат импортозамещение в 2025 году.
Россия. День1020: запланировали потратить16,8 млрд рублей до 2030 года.
Придумали, куда распилить ещё 16,8 млрд ₽.
Тяжкие думы продолжаются.
День 1021. Уже потратили, нужно ещё.
Как будто нельзя еще больше запланироватаь
Пзда, 8 ярдов с казны на очередной попил...
Этот только на рендеры и упаковку. Для организации сборного цеха ещё пару лярдов.
а 13 ТРЛН, или 40% годового бюджета на "оборону" Вас не смущает?