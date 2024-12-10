День 1021: доля отказов россиянам в туристических визах США в 2024 году составила 38,56%

Доля отказов россиянам в туристических визах США в 2024 году осталась на уровне 2023-го — 38,56%, следует из данных госдепартамента. При этом само число выданных виз оказалось меньше почти на 7000 и составило 47,4 тысячи. В 2022 году процент отказов был на уровне 26%.