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Артур Томилко
Деньги

День 1021: доля отказов россиянам в туристических визах США в 2024 году составила 38,56%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС 
Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 декабря 2024 года:

  • Доллар — 99,37 рубля (на 5 копеек меньше, чем 9 декабря).
  • Евро — 105,09 рубля (на 1,21 рубля меньше).
  • Юань — 13,52 рубля (на 8 копеек меньше).

BTC на 7:46 мск стоит $96,79 тысячи, ETH — $3690, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Новым совладельцем аэропорта «Пулково» стала структура государственного фонда Омана Saturn, выяснил «Ъ». Она получила долю 25%, которая раньше принадлежала немецкому холдингу Fraport.

Какие есть проблемы и трудности

Власти возобновили обсуждение введения предельных тарифов для отелей во время крупных международных мероприятий, узнал «Ъ». При расчёте цены ФАС предлагает учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Отельеры выступают против.

Контекст

Доля отказов россиянам в туристических визах США в 2024 году осталась на уровне 2023-го — 38,56%, следует из данных госдепартамента. При этом само число выданных виз оказалось меньше почти на 7000 и составило 47,4 тысячи. В 2022 году процент отказов был на уровне 26%.

Рынок новых легковых автомобилей в России в 2025 году может сократиться на 10–25%, прогнозируют опрошенные «Ъ» эксперты и участники отрасли. Среди причин — высокая ключевая ставка ЦБ, рост утильсбора и ослабление рубля.

В октябре 2024 года средний чек в сегменте доставки продовольственных товаров увеличился на 11% год к году, а оборот всего рынка — на 27%, подсчитали в «Т-Банке». По итогам года объём рынка достигнет 1,28 трлн рублей, что на 39% выше уровня 2023-го.

Новости предыдущего дня, 9 декабря — здесь.

#новости

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55
57 комментариев
Александр П

Кто эти дурачки, желающие увидеть солнечную накркоманскую Филадельфию?

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3
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Ответить
Dima Prod.

я

29
2
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T rex

Лучше с наркоманами в солнечной Филадельфии чем в сером Мордоре с турбо-патриотами.

28
2
Ответить
d3n.z3l
9
Ответить
Вадим Трушин

Зато там всегда солнечно

8
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Alex Nosov

Гораздо интереснее дурачки, желающие оставаться в смехдержаве

3
1
Ответить
Вадим Д.

Редкий россиянин долетит до обители демократии. Да и нефиг там делать, только плохому научат.
Пора возвращать практику контролируемого выпуска из страны. И только в Болгарию.

5
1
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