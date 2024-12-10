Власти возобновили обсуждение введения предельных тарифов для отелей во время крупных международных мероприятий, узнал «Ъ». При расчёте цены ФАС предлагает учитывать среднюю стоимость услуг в регионе, площадь номера, а также установленный правительством специальный коэффициент. Отельеры выступают против.
Кто эти дурачки, желающие увидеть солнечную накркоманскую Филадельфию?
я
Лучше с наркоманами в солнечной Филадельфии чем в сером Мордоре с турбо-патриотами.
Зато там всегда солнечно
Гораздо интереснее дурачки, желающие оставаться в смехдержаве
Редкий россиянин долетит до обители демократии. Да и нефиг там делать, только плохому научат.
Пора возвращать практику контролируемого выпуска из страны. И только в Болгарию.