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Артур Томилко
Деньги

День 1022: выручка застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга в 2024 году сократится на 5-9% из-за снижения спроса после отмены льготной ипотеки

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 декабря 2024 года:

  • Доллар — 100,03 рубля (на 66 копеек больше, чем 10 декабря).
  • Евро — 106,20 рубля (на 1,11 рубля больше).
  • Юань — 13,65 рубля (на 13 копеек больше).

BTC на 7:46 мск стоит $97,36 тысячи, ETH — $3669, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Объём торгов юанем на внебиржевом и биржевом рынках в ноябре 2024 года вырос на 8% к октябрю и превысил 8 трлн рублей, подсчитал «Ъ» на основе данных ЦБ. По сравнению с тем же периодом 2023 года рост составил 27%.

Кто и как адаптируется

В 2025 году на поддержку государственных СМИ выделят из федерального бюджет 139,6 млрд рублей. ВГТРК получит субсидию 22,4 млрд рублей, «Первый канал» — 6 млрд рублей, МИА «Россия сегодня» — 10,9 млрд рублей, ТАСС — 4,8 млрд рублей. Объемы финансирования отрасли, запланированные Минфином ранее, увеличатся почти на 45 млрд рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Шесть производителей кондитерских изделий (Konfesta, Strock, «Славянка», «Акконд», БКК «Коломенский, «Ударница») предупредили ритейлеров о повышении цен на 10-20%, узнал «Ъ». Компании указывают на рост себестоимости ассортимента на 28%. Среди причин называют также рост зарплат, увеличение логистических затрат и ослабления.

Контекст

По итогам 2024 года выручка застройщиков в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократится минимум на 5–9%, прогнозируют аналитики сервиса Dataflat.ru. Причина — снижение спроса на 16–21% после отмены летом массовой льготной ипотеки.

В 2025 году затраты банков на банков на обеспечение информационной безопасности увеличатся только на размер инфляции, полагают опрошенные «Ъ» эксперты. По их словам, это связано с продвижением банков в вопросе импортозамещения, в частности по замене наиболее дорогостоящих решений.

Российские онлайн-кинотеатры осенью 2024 года сократили выпуск оригинальных сериалов на треть год к году, следует из данных «Индекса Кинопоиска Pro», до 36 штук. Платформы пересматривают подход к производству контента из-за роста издержек. При этом интерес зрителей к таким проектам растёт.

Продажи цветов в России в 2024 году восстановились до уровня 2021-го до 2,02 млрд свежесрезанных растений, подсчитали в Flowwow и маркетинговой компании Daily Dozen. Этому способствует в том числе рост доли рынка отечественных производителей.

Новости предыдущего дня, 10 декабря — здесь.

#новости

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26 комментариев
Водяной

Вот не знаю, думаю стоит всей страной сброситься и помочь бедным застройщикам (сарказм)

6
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Максим Исаев

Во имя будущего детей!

5
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Дмитрий

Ай-ай-ай. Выручка застройщиков в 2023 поднялась на 50-90%, чтобы в 2024 сократиться на 5-9%. Катастрофа, конечно.

5
3
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Andrey H

Так халява закончилась с отменой льгот, а закончились они в середине 2024. Тем более в 2023 начался рост ставок и все побежали в недвигу

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Andrey H

Если сравнивать количество выданных ипотек в сентябре и октябре этого года с тем что было в прошлом году, то радости сразу поубавиться

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Po...

Россия. День 1022: На поддержку пропаганды выпилят из федерального бюджет 139,6 млрд рублей.
А так-же:
-Шесть производителей кондитерских изделий предупредили о повышении цен
-По итогам 2024 года выручка застройщиков сократится минимум на 5–9%
-Российские онлайн-кинотеатры осенью сократили выпуск оригинального бреда на треть год к году...
...а так-же другие унылые новости...

6
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Alex Nosov

а так-же другие унылые новостиНу вот про кинотеатры вполне себе хорошая новость, значит, будет меньше говноконтента))
Поборемся за чистоту в интернете!

3
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