День 1022: выручка застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга в 2024 году сократится на 5-9% из-за снижения спроса после отмены льготной ипотеки

В 2025 году на поддержку государственных СМИ выделят из федерального бюджет 139,6 млрд рублей. ВГТРК получит субсидию 22,4 млрд рублей, «Первый канал» — 6 млрд рублей, МИА «Россия сегодня» — 10,9 млрд рублей, ТАСС — 4,8 млрд рублей. Объемы финансирования отрасли, запланированные Минфином ранее, увеличатся почти на 45 млрд рублей.
Вот не знаю, думаю стоит всей страной сброситься и помочь бедным застройщикам (сарказм)
Во имя будущего детей!
Ай-ай-ай. Выручка застройщиков в 2023 поднялась на 50-90%, чтобы в 2024 сократиться на 5-9%. Катастрофа, конечно.
Так халява закончилась с отменой льгот, а закончились они в середине 2024. Тем более в 2023 начался рост ставок и все побежали в недвигу
Если сравнивать количество выданных ипотек в сентябре и октябре этого года с тем что было в прошлом году, то радости сразу поубавиться
Россия. День 1022: На поддержку пропаганды выпилят из федерального бюджет 139,6 млрд рублей.
А так-же:
-Шесть производителей кондитерских изделий предупредили о повышении цен
-По итогам 2024 года выручка застройщиков сократится минимум на 5–9%
-Российские онлайн-кинотеатры осенью сократили выпуск оригинального бреда на треть год к году...
...а так-же другие унылые новости...
а так-же другие унылые новостиНу вот про кинотеатры вполне себе хорошая новость, значит, будет меньше говноконтента))
Поборемся за чистоту в интернете!