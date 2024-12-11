День 1022: выручка застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга в 2024 году сократится на 5-9% из-за снижения спроса после отмены льготной ипотеки

В 2025 году затраты банков на банков на обеспечение информационной безопасности увеличатся только на размер инфляции, полагают опрошенные «Ъ» эксперты. По их словам, это связано с продвижением банков в вопросе импортозамещения, в частности по замене наиболее дорогостоящих решений.