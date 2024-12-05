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Полина Лааксо
Деньги

«М.Видео-Эльдорадо» начала выдавать займы до 100 тысяч рублей на любые цели — не только на покупки в магазинах группы

Максимальный срок выплаты — до года.

  • Заявку можно оставить в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» — в разделе «Мои финансы», пишут «Ведомости» со ссылкой на группу. Для оформления понадобятся паспортные данные, в том числе чтобы проверили закредитованность.
  • Время рассмотрения — три минуты. В случае одобрения клиент подписывает договор по SMS и указывает данные банковской карты, куда пришлют деньги. Последние можно получить и в офлайн-магазинах сетей.
  • При оформлении займа через «М.Видео» на сумму от 5000 до 30 тысяч рублей на 28 дней ставка составит 0,8% в день. Если взять 30-100 тысяч рублей на срок от трёх до 12 месяцев, ставка будет от 29%, уточняет газета.
  • Сервис скоринга и займов разработал финтех-отдел «М.Видео-Эльдорадо» — его развивают на базе выкупленной в 2021 году компании «Директ кредит».
Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

#новости #мвидео #эльдорадо

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60 комментариев
Олег Шведов

Цифры полной стоимости кредита (ПСК) впечатляют.

16
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3
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Макс Фактор

От создателей китайских машин в кредит. Теперь дорогим россиянам нужно впарить китайские телефоны в кредит. Другие производители уже в лимит 100 000 не влезут с таким курсом. Гойда!

14
1
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Виталий Иванов

И ведь очереди будут за "халявой", потом главное трубку не поднимать и карточку на жену, тещу и тд..

5
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Максим

Очуметь. Ставки как в ломбардах 90х.

1
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Читатель vc.ru

Это немного для микрофинансов.

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джага джага

Обычное МФО оно всегда такое

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Русик Чебот

Ммм, красота

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