«Точка» купила 70% компании-разработчика сервиса для отправки чаевых и оплаты счёта Kleek

Сумму сделки не раскрыли.30% сохранит основатель Kleek Эмиль Азизов, сказали в «Точке». По данным «Контур.Фокуса», с момента запуска в 2021 году ему принадлежало 50% бизнеса, а с августа 2023 года — 40%. Ещё 34% и 26% владели Ирина Швиндерман и Ирина Петренко.Выручка юрлица Kleek — ООО «Ресто Пэй» — на конец 2023 года составила 5,9 млн рублей. Чистый убыток — 211 тысяч рублей. Оборот сам сервис оценил в 1 млрд рублей. Актив, по словам источника Forbes, мог обойтись «Точке» в 350 млн рублей.Сервис уже входит в экосистему банка под своим же названием, но скоро его переименуют в «Точка Клик». Дизайн сервиса тоже обновят — в соответствии с фирменным стилем «Точки».Банк за счёт сделки собирается «занять одну из лидирующих позиций» на рынке приёма оплаты по QR-коду, а Kleek сможет благодаря инвестициям быстрее адаптировать продукт под разные ниши, чтобы не ограничиваться ресторанами и сферой красоты, и масштабироваться.Источник фото: «РИА Новости»Сервисы для оплаты счетов и перевода чаевых есть у разных компаний — «Альфа-банка», «Яндекса», ВТБ и других.#новости #точка