Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
AI
Маркетплейсы
Образование
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

«Точка» купила 70% компании-разработчика сервиса для отправки чаевых и оплаты счёта Kleek

Сумму сделки не раскрыли.

  • 30% сохранит основатель Kleek Эмиль Азизов, сказали в «Точке». По данным «Контур.Фокуса», с момента запуска в 2021 году ему принадлежало 50% бизнеса, а с августа 2023 года — 40%. Ещё 34% и 26% владели Ирина Швиндерман и Ирина Петренко.
  • Выручка юрлица Kleek — ООО «Ресто Пэй» — на конец 2023 года составила 5,9 млн рублей. Чистый убыток — 211 тысяч рублей. Оборот сам сервис оценил в 1 млрд рублей. Актив, по словам источника Forbes, мог обойтись «Точке» в 350 млн рублей.
  • Сервис уже входит в экосистему банка под своим же названием, но скоро его переименуют в «Точка Клик». Дизайн сервиса тоже обновят — в соответствии с фирменным стилем «Точки».
  • Банк за счёт сделки собирается «занять одну из лидирующих позиций» на рынке приёма оплаты по QR-коду, а Kleek сможет благодаря инвестициям быстрее адаптировать продукт под разные ниши, чтобы не ограничиваться ресторанами и сферой красоты, и масштабироваться.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #точка

Начать дискуссию