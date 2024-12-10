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Полина Лааксо
Деньги

ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд рублей

Теперь он единственный владелец финансовой организации.

  • Деньги от ВТБ «Почта России» должна получить в течение декабря 2024 года и направить на развитие основного бизнеса, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
Источник фото: «Прайм»
Источник фото: «Прайм»
  • «Почта России» и ВТБ запустили «Почта Банк» в 2016 году на базе «Лето Банка». В 2017 году ВТБ потерял операционный контроль, продав две акции председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор доли компаний были одинаковыми — по 50% минус одна акция.
  • В 2021 году Руденко покинул должность, и ВТБ выкупил у него акции и вернул контроль. В 2022 году, после смены руководства, опять продал эти акции и снова перестал быть контролирующим акционером.
  • В июле 2024 года зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк собирается выкупить долю «Почты России». После этого глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что сделку уже согласовало правительство.
  • В августе в ВТБ заявили о планах присоединить «Почта Банк» в 2026 году — сохранив сеть, но отказавшись от бренда. В октябре «Интерфакс» писало, что исходя из оценки 100% акций банка доля «Почты России» может составить 36 млрд рублей.

#новости #втб #почтароссии #почтабанк

33
22
42 комментария
Антон Храмченко

Может даже зарплату на вырученные деньги смогут поднять в отделении 143026. А то все сотрудники уволились что-то…

14
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Камиль Харисян

Не поленился глянуть где это. Думал, может за Уралом где-то. Но нет. Одинцово. Буквально 3 минуты от МКАД и Сколково

9
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Лариса Власова

Да уж, повсеместно такая проблема

2
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Павел Блахин

сотрундикам почты очень сочувсвую

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Герман шикисаев

Ебать вы живете в каких-то промзонах

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Андрей Вечерний

А при чем тут Шадаев?
Я понимаю когда Великий одобряет такие сделки, но Минцифры?

4
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Слегка Придурковатый

Максут что только не делает, лишь бы в СИЗО своему корешу Паршину передачку не нести.

3
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