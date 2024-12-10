ВТБ выкупил долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд рублей

Теперь он единственный владелец финансовой организации.Деньги от ВТБ «Почта России» должна получить в течение декабря 2024 года и направить на развитие основного бизнеса, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.Источник фото: «Прайм»«Почта России» и ВТБ запустили «Почта Банк» в 2016 году на базе «Лето Банка». В 2017 году ВТБ потерял операционный контроль, продав две акции председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор доли компаний были одинаковыми — по 50% минус одна акция.В 2021 году Руденко покинул должность, и ВТБ выкупил у него акции и вернул контроль. В 2022 году, после смены руководства, опять продал эти акции и снова перестал быть контролирующим акционером.В июле 2024 года зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк собирается выкупить долю «Почты России». После этого глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что сделку уже согласовало правительство.В августе в ВТБ заявили о планах присоединить «Почта Банк» в 2026 году — сохранив сеть, но отказавшись от бренда. В октябре «Интерфакс» писало, что исходя из оценки 100% акций банка доля «Почты России» может составить 36 млрд рублей.#новости #втб #почтароссии #почтабанк
Может даже зарплату на вырученные деньги смогут поднять в отделении 143026. А то все сотрудники уволились что-то…
Не поленился глянуть где это. Думал, может за Уралом где-то. Но нет. Одинцово. Буквально 3 минуты от МКАД и Сколково
Да уж, повсеместно такая проблема
сотрундикам почты очень сочувсвую
Ебать вы живете в каких-то промзонах
А при чем тут Шадаев?
Я понимаю когда Великий одобряет такие сделки, но Минцифры?
Максут что только не делает, лишь бы в СИЗО своему корешу Паршину передачку не нести.