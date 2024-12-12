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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ завершил голосование за символы на купюре в 1000 рублей — популярнее всех оказался теплоход «Метеор»

Но сколько всего символов на ней окажется — решат художники.

  • Лидером голосования стал скоростной пассажирский теплоход «Метеор», сообщил ЦБ. За него проголосовали 147 тысяч россиян.
Источник здесь и далее — ЦБ
Источник здесь и далее — ЦБ
  • На втором месте — Дворец земледельцев в городе Казани (более 131 тысячи голосов), на третьем — Саратовский автомобильный мост через реку Волгу (115 тысяч голосов).

Сколько всего в итоге символов попадёт на эту банкноту, какой из них займёт первый план, а какие — второй, что можно представить в виде микрорисунков — всё это решат профессионалы, художники Банка России и Гознака. Их задача — создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтения на голосовании. Окончательное слово за советом директоров Банка России.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ
  • Обновлённую купюру ЦБ представит в конце 2025 года.

Какие ещё объекты набрали большинство голосов

Дворец земледельцев — 131 тысяча голосов
Дворец земледельцев — 131 тысяча голосов
Саратовский автомобильный мост через Волгу — 115 тысяч голосов
Саратовский автомобильный мост через Волгу — 115 тысяч голосов
Памятник Салавату Юлаеву — 108 тысяч голосов
Памятник Салавату Юлаеву — 108 тысяч голосов
 Главный корпус Казанского федерального университета — 54 тысячи голосов
 Главный корпус Казанского федерального университета — 54 тысячи голосов
 Жигулёвская ГЭС — 17 тысяч голосов
 Жигулёвская ГЭС — 17 тысяч голосов
Монумент Матери-Покровительнице — 17 тысяч голосов
Монумент Матери-Покровительнице — 17 тысяч голосов
Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» — 12 тысяч голосов
Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» — 12 тысяч голосов
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» — 12 тысяч голосов
Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» — 12 тысяч голосов
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи — 12 тысяч голосов
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи — 12 тысяч голосов
  • ЦБ представил обновлённую банкноту номиналом 1000 рублей, посвящённую Приволжью, в октябре 2023 года. На лицевой стороне изображён Нижний Новгород — она останется прежней.
  • С другой стороны тогда был показан Казанский кремль. Из-за отсутствия на здании креста дизайн раскритиковали православные активисты и некоторые депутаты Госдумы. После этого регулятор пообещал доработать банкноту. В ноябре 2024-го ЦБ отобрал 25 вариантов изображений, а затем запустил голосование за них.

#новости #цб

1818
22
99 комментариев
Oleg Gorbunov

Татарская мафия пролоббировала большинство пунктов голосования

20
2
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Ф Д

Особенно памятник Салавату Юлаеву и мост в Саратове. Аналитика от местных хомячков как всегда на уровне

4
Ответить
d3n.z3l

https://youtu.be/bfIjuXnY6UI

1
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Mari

теплоход «Метеор»Когда тыща из кошелька улетает как метеор

17
1
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37th parallel

Только из этой новости узнал про какой-то теплоход Метеор

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Уважительная причина

Символично действительно)

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Freak

Уходит*

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