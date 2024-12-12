ЦБ завершил голосование за символы на купюре в 1000 рублей — популярнее всех оказался теплоход «Метеор»

Сколько всего в итоге символов попадёт на эту банкноту, какой из них займёт первый план, а какие — второй, что можно представить в виде микрорисунков — всё это решат профессионалы, художники Банка России и Гознака. Их задача — создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтения на голосовании. Окончательное слово за советом директоров Банка России.
Татарская мафия пролоббировала большинство пунктов голосования
Особенно памятник Салавату Юлаеву и мост в Саратове. Аналитика от местных хомячков как всегда на уровне
https://youtu.be/bfIjuXnY6UI
теплоход «Метеор»Когда тыща из кошелька улетает как метеор
Только из этой новости узнал про какой-то теплоход Метеор
Символично действительно)
Уходит*