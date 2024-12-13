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Артур Томилко
Деньги

День 1024: доля китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году достигла почти 60%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 декабря 2024 года:

  • Доллар — 103,95 рубля (на 68 копеек больше, чем 12 декабря).
  • Евро — 110,48 рубля (на 1,93 рубля больше).
  • Юань — 13,95 рубля (на 10 копеек больше).

BTC на 7:46 мск стоит $100,1 тысячи, ETH — $3917, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Кто и как адаптируется

Правительство направит в 2024 году дополнительно больше 10,5 млрд рублей на частичную компенсацию расходов 10 аэропортов центральных и южных регионов, закрытых с весны 2022-го. Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе

Какие есть проблемы и трудности

Банки ОАЭ увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса в среднем до двух недель, рассказали РБК представители транспортных компаний и профильные юристы. Ситуация ухудшалась на протяжении всего 2024 года, но усугубилась в ноябре после введения санкций США против российских банков.

Контекст

Доля китайских автомобилей на российском рынке в январе-ноябре 2024 года достигла почти 60%, подсчитали в «Автостате». В октябре на китайские бренды приходилось 65,1% дилерских центров, а среди автомобилей моложе трёх лет 63% — китайские. Дилеры говорят о преодолении скепсиса покупателей.

Китай в 2024 году стал лидером по числу деловых поездок из России, опередив Турцию. Это следует из подсчётов профильных сервисов. По данным «OneTwoTrip для бизнеса», доля бизнес-перелётов в страну составила составила 16,3%. В «Аэроклубе» заявили, что количество поездок в Китай с января по декабрь выросло на 113%.

Стоимость складского оборудования в России по итогам января-октября 2024 года выросла на 25% год к году, запчастей для него — на 16%, пишет «Ъ» со ссылкой на оценки участников рынка. Это связывают с ростом лизинговых ставок и ослаблением рубля.

Российский рынок облачных сервисов за 2024 год вырастет на 36,3% и достигнет 165,6 млрд рублей, следует из отчета iKS-Consulting. Участники рынка связывают рост с растущим спросом на ИИ, но ожидают, что в 2025-м развитие будут сдерживать «экономическая нестабильность» и высокая ключевая ставка.

Новости предыдущего дня, 12 декабря — здесь.

#новости

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52 комментария
Dmitry

Доля хуевых авто на российском рынке достигла почти 60%

Вот так звучит более правдиво.

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1
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BnHa

Твои варианты? Предложи . Или опять пукнул, что бы пукнуть.

6
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Alex Nosov

Хуевых авто больше, 60%, это без ВАЗа

6
1
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Griby Lenina
2
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Dan

Ща вам тут владельцы китаепомоек напихают в панамку и скажут, что любой китаец намного круче любого немца

2
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Ivan Smirnov

Хуевые для тех кто победнее.
Нехуевые для тех кто побогаче.
Охуенные для воротил.

Чо нового-то?

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Вадим Д.

Дилеры говорят о преодолении скепсиса покупателейСкепсис покупателей связан с тем, сто говноповозки автоваза сто́ят абсолютно невменяемых денег, на фоне которых даже далеко не лучшие китайские поделки смотрятся весьма выгодно.
Ну и не такие уродские, к тому же.

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1
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