День 1024: доля китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году достигла почти 60%

Правительство направит в 2024 году дополнительно больше 10,5 млрд рублей на частичную компенсацию расходов 10 аэропортов центральных и южных регионов, закрытых с весны 2022-го. Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе
Доля хуевых авто на российском рынке достигла почти 60%
Вот так звучит более правдиво.
Твои варианты? Предложи . Или опять пукнул, что бы пукнуть.
Хуевых авто больше, 60%, это без ВАЗа
Ща вам тут владельцы китаепомоек напихают в панамку и скажут, что любой китаец намного круче любого немца
Хуевые для тех кто победнее.
Нехуевые для тех кто побогаче.
Охуенные для воротил.
Чо нового-то?
Дилеры говорят о преодолении скепсиса покупателейСкепсис покупателей связан с тем, сто говноповозки автоваза сто́ят абсолютно невменяемых денег, на фоне которых даже далеко не лучшие китайские поделки смотрятся весьма выгодно.
Ну и не такие уродские, к тому же.