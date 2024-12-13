День 1024: доля китайских автомобилей на российском рынке в 2024 году достигла почти 60%

Китай в 2024 году стал лидером по числу деловых поездок из России, опередив Турцию. Это следует из подсчётов профильных сервисов. По данным «OneTwoTrip для бизнеса», доля бизнес-перелётов в страну составила составила 16,3%. В «Аэроклубе» заявили, что количество поездок в Китай с января по декабрь выросло на 113%.