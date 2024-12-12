День 1023: Минпромторг к 2030 году планирует обязать производителей электроники использовать отечественные печатные платы

В начале декабря 2024 года цена тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9% и достигла 195 рублей за килограмм, пишет «Ъ». Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма. В Минсельхозе ситуацию называют стабильной.