Российские банки из-за высоких ставок перестали «растягивать» сроки потребительских и автокредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучило РБК. Но по ипотеке средний срок займа в ноябре 2024 года вырос сразу на 5,8 года из-за нескольких десятков «экстраординарных» договоров.
Россия. День 1023: Минпромторг планирует обязать...к 2030 году!
Россия. День [N]: Правительство что-то обещает к 2030 году.
Россия. День [N]: Кто-то кого-то планирует обязать к 2030 году.
31 декабря 2029 года: правительство утвердило 32 день декабря.
Сурово планирует! Прям вот железно планирует! Берёт и планирует!
Такими темпами будем скоро iphone собирать. 😂