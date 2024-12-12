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Артур Томилко
Деньги

День 1023: Минпромторг к 2030 году планирует обязать производителей электроники использовать отечественные печатные платы

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ъ» 
Фото «Ъ» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 декабря 2024 года:

  • Доллар — 103,27 рубля (на 3,24 рубля больше, чем 11 декабря).
  • Евро — 108,55 рубля (на 2,35 рубля больше).
  • Юань — 13,85 рубля (на 20 копеек больше).

BTC на 7:46 мск стоит $100,84 тысячи, ETH — $3912, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

С 1 января 2025 года ценные бумаги компаний не успевших перерегистрироваться в России будут доступны только квалифицированным инвесторам, предупредила Мосбиржа. Мера может затронуть Ozon, девелопера «Эталон», «Циан» и «Окей».

Российские банки из-за высоких ставок перестали «растягивать» сроки потребительских и автокредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», которые изучило РБК. Но по ипотеке средний срок займа в ноябре 2024 года вырос сразу на 5,8 года из-за нескольких десятков «экстраординарных» договоров.

День 1023: Минпромторг к 2030 году планирует обязать производителей электроники использовать отечественные печатные платы
День 1023: Минпромторг к 2030 году планирует обязать производителей электроники использовать отечественные печатные платы

Кто и как адаптируется

В 2028 году несколько российских предприятий начнут серийный выпуск печатных плат «5, 6 и 7 уровня», узнал «Ъ». Такой срок закреплён в утверждённом правительством плане по развитию электроники до 2030. После запуска производства Минпромторг планирует в течение одного-двух лет обязать производителей электроники использовать отечественные платы.

Контекст

Совокупная выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров в России за девять месяцев 2024-го вырос на 24% год к году и достиг 7,9 трлн рублей, следует из данных Infoline.

День 1023: Минпромторг к 2030 году планирует обязать производителей электроники использовать отечественные печатные платы

В начале декабря 2024 года цена тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9% и достигла 195 рублей за килограмм, пишет «Ъ». Производители сталкиваются с ростом издержек, в том числе из-за увеличения цен на корма. В Минсельхозе ситуацию называют стабильной.

Новости предыдущего дня, 11 декабря — здесь.

#новости

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48 комментариев
Po...

Россия. День 1023: Минпромторг планирует обязать...к 2030 году!

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Ответить
Мимо проходивший

Россия. День [N]: Правительство что-то обещает к 2030 году.

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Мимо проходивший

Россия. День [N]: Кто-то кого-то планирует обязать к 2030 году.

9
3
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Griby Lenina
4
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1
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Бинарный Ёж

31 декабря 2029 года: правительство утвердило 32 день декабря.

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Вадим Д.

Сурово планирует! Прям вот железно планирует! Берёт и планирует!

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Дмитрий Шепелёв

Такими темпами будем скоро iphone собирать. 😂

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