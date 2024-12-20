МТС реорганизует бизнес и сократит инвестиции

В МТС также заявили о сокращении инвестиций, отказе от «неэффективных направлений» («МТС Авто», «МТС Умный Дом») и снижении доли высокорискованных проектов. Компания сосредоточится на снижении долговой нагрузки и откажется от затратных M&A-сделок к 2025 году.