МТС реорганизует бизнес и сократит инвестиции

Массовых увольнений компания не планирует.МТС объявила о преобразовании в холдинговую структуру. Телеком-бизнес компании останется в ПАО «МТС», а нетелеком-направления, приносящие 45% выручки, выделят в отдельные юридические лица под управлением новой компании «Экосистема МТС», сообщила пресс-служба группы.Последняя планирует объединить все ИТ-бизнесы, включая MTS Digital, MTS AI и CloudMTS, в единую вертикаль под брендом MTC Web Services. Это позволит устранить дублирующие функции, сократить расходы и выйти на внешний рынок с IT-решениями.Должность президента ПАО «МТС» упразднят. Вячеслав Николаев, занимавший этот пост, станет председателем совета директоров. Новым генеральным директором назначена Инесса Галактионова, ранее руководившая телеком-бизнесом. «Экосистемой МТС» будет управлять Ровшан Алиев.В МТС также заявили о сокращении инвестиций, отказе от «неэффективных направлений» («МТС Авто», «МТС Умный Дом») и снижении доли высокорискованных проектов. Компания сосредоточится на снижении долговой нагрузки и откажется от затратных M&A-сделок к 2025 году.Массовых сокращений сотрудников не планируется — изменения затронут менее 2% персонала. По собственным данным МТС, в компании работает больше 63 тысяч человек.#новости #мтс
Недавно меня тут звали возглавить облачное направление в МТС. Хотят идти в ИИ. Но что это такое, объяснить не смогли.
Интервью проводили две HR-и... у меня ощущение, что я разговаривал с практикантками из средней школы в Урюпинске. Уровень сотрудников в МТС низкий. Один только Евгений Черешнев чего стоит. Чел просто с улицы, несет несусветную чушь.. тут туса была от МТС, так чел заливал что прогресс не остановить.. когда-то были динозавры, а сейчас будет ИИ.... пипец.
так чел заливал что прогресс не остановить..Он просто чувствует себя визионером, пророком, футуристом, он с тобой на разных уровнях, ты не понимаешь..
а что вообще делали делали hr-ки на собесе такого уровня? почему вместо них не было тех эксперта?
Черешнев этот тот клоун, у которого блог 42? Кринж. Я до встречи с его блогом считал Соловья самым отбитым, но этот персонаж затмил профессора целиком и полностью. Там каждый пост - смех и слезы
Видно МТС ценят специалистов, которые могут говорить красиво, а по существу ничего не понимают)))
Работал в МТС. Черешнев это просто ппц какой балтун. Я в шоке до сих пор, что Николаев ведётся на эти сказки.
Да, и эту чушь про прогресс не остановить я помню.
Последний год в ВТБ работаю. Тут... Тут даже слов таких связать не смогут, как этот черешнев.
Боже.. что же он несёт и как Вячеслав на это ведётся. Видел другие встречи совета директоров - там 80% чушь несут. Я просто не понимаю этого, просто не понимаю.
Макс П, держись там.
А сколько вилка на такую вакансию... Просто интересен порядок цифр..