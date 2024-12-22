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Евгения Евсеева
Деньги

Баланс экспорта и импорта: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в 2025 году

И продолжит ли он ослабевать.

  • Официальные курсы на 21-23 декабря: доллар — 102,34 рубля, евро — 106,54 рубля, юань — 13,98 рубля. С начала 2024 года доллар вырос к рублю на 14,11%. За это время против российского финансового сектора ввели санкции США, которые «существенно изменили ландшафт валютного рынка», пишут «РБК Инвестиции».
  • В июне ввели блокирующие санкции против Мосбиржи — из-за этого остановились торги долларом США, евро и гонкогским долларом. После этого ЦБ начал устанавливать курсы на основе банковской отчётности по сделкам на внебиржевом валютном рынке.
  • Курс начал расти, а в ноябре достиг отметки в 109 рублей — спустя неделю после введения санкций США против «Газпромбанка», который был «важным звеном в оплате европейцами поставок российского газа». На фоне этого ЦБ до конца 2024-го отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
  • «РБК Инвестиции» поинтересовались у аналитиков, что будет сказываться на курсе в 2025 году, продолжится ли ослабление рубля и какой курс они прогнозируют.
Источник: Marek Studzinski / Unsplash
Источник: Marek Studzinski / Unsplash
  • Основным фактором они по-прежнему называют баланс экспорта и импорта. «Ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета», — говорят в «Цифра брокер». В «Финам» отмечают, что «на фоне стагнирующего экспорта импорт демонстрировал сильную динамику» — это могло привести к дефициту валюты.
  • В УК «Альфа-Капитал» говорят, что приток валютной выручки продолжит «сужаться», на фоне чего экспорт будет сокращаться и продолжит давить на курс рубля.
  • Ключевая ставка ЦБ, обязательная продажа валютной выручки экспортёрами не оказывают на курс сильного влияния. «Умеренной поддержки» аналитики ждут от ЦБ и его валютных операций.
  • В целом аналитики ожидают постепенного ослабления рубля и в 2025 году

#новости #курсывалют

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30 комментариев
Николай Верегин

курс рубля конечно продолжит ослабевать, тут никакая аналитика не нужна.

я сколько живу, столько курс рубля падает.

21
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1
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Имам Гаджиев

А живешь ты видимо, не долго?

14
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Sergei Timofeyev

Но хороним только доллар!

1
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Жорик Вартанов

Жить будешь долго и плохо

1
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Запопу Кусь

Поднимаем ставку до 200%, иностранцы бросаются покупать рубли, доллар опускается до 30, мы его закупаем и запускаем орешкина, курс взлетает до 300 и все иностранцы банкотятся 😎

7
2
1
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Sergei Timofeyev

Орешкина? Зачем заместителя АП РФ запускать куда-то?

12
1
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Юрий Б.

Отличный план!)

1
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