Баланс экспорта и импорта: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в 2025 году

И продолжит ли он ослабевать. Официальные курсы на 21-23 декабря: доллар — 102,34 рубля, евро — 106,54 рубля, юань — 13,98 рубля. С начала 2024 года доллар вырос к рублю на 14,11%. За это время против российского финансового сектора ввели санкции США, которые «существенно изменили ландшафт валютного рынка», пишут «РБК Инвестиции».В июне ввели блокирующие санкции против Мосбиржи — из-за этого остановились торги долларом США, евро и гонкогским долларом. После этого ЦБ начал устанавливать курсы на основе банковской отчётности по сделкам на внебиржевом валютном рынке.Курс начал расти, а в ноябре достиг отметки в 109 рублей — спустя неделю после введения санкций США против «Газпромбанка», который был «важным звеном в оплате европейцами поставок российского газа». На фоне этого ЦБ до конца 2024-го отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.«РБК Инвестиции» поинтересовались у аналитиков, что будет сказываться на курсе в 2025 году, продолжится ли ослабление рубля и какой курс они прогнозируют.Источник: Marek Studzinski / UnsplashОсновным фактором они по-прежнему называют баланс экспорта и импорта. «Ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета», — говорят в «Цифра брокер». В «Финам» отмечают, что «на фоне стагнирующего экспорта импорт демонстрировал сильную динамику» — это могло привести к дефициту валюты.В УК «Альфа-Капитал» говорят, что приток валютной выручки продолжит «сужаться», на фоне чего экспорт будет сокращаться и продолжит давить на курс рубля.Ключевая ставка ЦБ, обязательная продажа валютной выручки экспортёрами не оказывают на курс сильного влияния. «Умеренной поддержки» аналитики ждут от ЦБ и его валютных операций.В целом аналитики ожидают постепенного ослабления рубля и в 2025 году#новости #курсывалют
курс рубля конечно продолжит ослабевать, тут никакая аналитика не нужна.
я сколько живу, столько курс рубля падает.
А живешь ты видимо, не долго?
Но хороним только доллар!
Жить будешь долго и плохо
Поднимаем ставку до 200%, иностранцы бросаются покупать рубли, доллар опускается до 30, мы его закупаем и запускаем орешкина, курс взлетает до 300 и все иностранцы банкотятся 😎
Орешкина? Зачем заместителя АП РФ запускать куда-то?
Отличный план!)