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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ изменил механизм расчёта официальных курсов валют к рублю

С 27 декабря 2024 года регулятор будет учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

  • Это позволит «повысить репрезентативность официальных курсов», так как объёмы внебиржевых сделок расширились, сказано в заявлении. Перечень валют и используемые способы ЦБ опубликовал на сайте.
  • Если данные торгов для отдельных пар будут недоступны, курс смогут рассчитать через кросс-курсы. Регулятор также готов «уточнить механизм», если того потребуют изменения в структуре валютного рынка. Он будет за ними следить.
  • С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Курсы ЦБ на 27 декабря этого же года такие: доллар — 99,23 рубля; евро — 103,30 рубля. На международном рынке Forex доллар на 12:59 мск находится на отметке 102,88 рубля; евро — 106,26 рубля.
Евгения Евсеева
Деньги
Баланс экспорта и импорта: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в 2025 году

И продолжит ли он ослабевать.

Источник: Marek Studzinski / Unsplash

#новости #курсывалют #цб

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55 комментариев
stohappy

С 1 января 14 копеек за 1 доллар, курс с повышенной репрезентативностью

17
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d3n.z3l

Отдел прогнозирования курса доллара, где-то в здании ЦБ

7
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Макрон

Что-то он сейчас резко 106 стал)

3
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Иванов Иван

Главное чтобы продавали бакс по этому курсу.

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ОХУдЕВШИЙ МАРКЕТОЛОГ

"Так вот, за один рубль дают 120 долларов" (с) На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди.

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Igor Tir

Ну я так скажу, когда открылся Макдак в СССР, то индекс бигмака там был в районе 3,7 рублей за один бигмак, осталось чекнуть сколько тогда он стоил в США и получить реальный курс доллара в СССР)

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Михаил Бурсин - таргетолог

Стало сразу 104 вместо 100₽

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