ЦБ изменил механизм расчёта официальных курсов валют к рублю

С 27 декабря 2024 года регулятор будет учитывать объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.Это позволит «повысить репрезентативность официальных курсов», так как объёмы внебиржевых сделок расширились, сказано в заявлении. Перечень валют и используемые способы ЦБ опубликовал на сайте.Если данные торгов для отдельных пар будут недоступны, курс смогут рассчитать через кросс-курсы. Регулятор также готов «уточнить механизм», если того потребуют изменения в структуре валютного рынка. Он будет за ними следить.С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Курсы ЦБ на 27 декабря этого же года такие: доллар — 99,23 рубля; евро — 103,30 рубля. На международном рынке Forex доллар на 12:59 мск находится на отметке 102,88 рубля; евро — 106,26 рубля.Евгения ЕвсееваДеньги22 декБаланс экспорта и импорта: «РБК Инвестиции» — о факторах, которые повлияют на курс доллара к рублю в 2025 году И продолжит ли он ослабевать. #новости #курсывалют #цб
С 1 января 14 копеек за 1 доллар, курс с повышенной репрезентативностью
Отдел прогнозирования курса доллара, где-то в здании ЦБ
Что-то он сейчас резко 106 стал)
Главное чтобы продавали бакс по этому курсу.
"Так вот, за один рубль дают 120 долларов" (с) На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди.
Ну я так скажу, когда открылся Макдак в СССР, то индекс бигмака там был в районе 3,7 рублей за один бигмак, осталось чекнуть сколько тогда он стоил в США и получить реальный курс доллара в СССР)
Стало сразу 104 вместо 100₽