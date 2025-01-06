Крупнейший контрактный производитель электроники Foxconn сообщил о рекордной выручке за четвёртый квартал и устойчивом спросе на серверы для ИИ

На фоне этого приросли акции производителей полупроводников.Согласно неаудированной консолидированной отчётности Hon Hai Precision Industry (Foxconn), выручка за октябрь-декабрь 2024 года составила $65 млрд, что на 15,03% больше квартал к кварталу и на 15,17% больше год к году.По словам компании, за всю её историю это рекордная выручка за четвёртый квартал. Показатель также превзошёл ожидания аналитиков. Чистую прибыль раскроют в марте 2025 года, но за второй квартал она выросла на 6% год к году и составила $1,09 млрд, а за третий увеличилась на 14% год к году, до $1,52 млрд.Тогда Foxconn, как и в этот раз, выделяла спрос на серверы для работы с моделями искусственного интеллекта — он обеспечил рост выручки отдела облачных и сетевых технологий. Перемен в спросе на «умную» потребительскую электронику не произошло.За 2024 год акции компании на Тайваньской фондовой бирже подорожали на 76%. На закрытии торгов 6 января 2025-го они стоили более 77 новых тайваньских долларов за штуку (свыше 256 рублей).По словам CNBC, на фоне отчётности Foxconn подросли в цене и акции разных полупроводниковых компаний: тайваньской TSMC — на 1,9%; южнокорейских SK Hynix и Samsung — на 10% и на 4% соответственно; нидерландских ASML и ASMI — на 5-6%; немецкой Infineon и швейцарской STMicroelectronics — на 6%.Источник фото: FxTeamТайваньскую Foxconn основали в 1974 году. Среди её заказчиков: Apple, Microsoft, Nvidia, Intel, Amazon, Google, Sony, Xiaomi, Toshiba, Cisco, Nintendo, Huawei, Lenovo и другие.#новости #foxconn
Сначала видеокарты и майнинг, сейчас вот серверы и ИИ... Вспоминаю Носова и Незнайку на Луне: был там такой, "Дурацкий остров". Порой мне кажется, что Носов будущее видел и весь мир - это вот один такой Остров Дураков.
Так-то это всё составные части того, что называется "прогресс" и "развитие", но вы уже явно в том возрасте, когда с трудом воспринимается что-то новое и "деревья были зеленее".
Падаю ниц на всякий случай, у вас же были в жизни эти...как их.... ну которых нет у нашего поколения... ой бля , вспомнил! ДОСТИЖЕНИЯ!
Правда, они не ваши были, но я ещё не встал с колен, с предыханием и уважением смотрю снизу вверх.
Видеокарты изначально создавались для видеоигр, но внезапно оказались полезны в вычислениях, серверы нужны всегда независмо от наличия или отсутсвия ИИ.
Foxconn сильно зависит от заказов крупных компаний, таких как эпл. Любые изменения в их стратегии могут негативно сказаться на финансовых результатах Foxconn.
Вотжеж нихуя себе, сборочная компонентная компания зависит от клиентов! Кто бы мог подумать.
Ну допустим, что рекордная выручка в 4 квартале может быть частично связана с сезонным ростом спроса на электронику перед праздниками. Поэтому важно оценить динамику в течение всего года, а не только этого периода.
Значит все решили резко обновить серверный парк перед праздниками, чтобы в дата-центрах тоже весело было, подарки админам и техникам.