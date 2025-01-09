Банк «Открытие» официально закрылся, его отделения перешли под бренд ВТБ

ВТБ выкупил банк в конце 2022 года.ПАО «Банк “ФК Открытие”» прекратило деятельность 1 января 2025 года «путём реорганизации в форме присоединения», следует из данных «Контур.Фокуса».ВТБ купил «Открытие» у ЦБ в декабре 2022 года за 340 млрд рублей. Изначально группа хотела ликвидировать банк и сдать его лицензию, но после поменяла планы: «Открытие» присоединили к «БМ-Банку» (ранее «Банк Москвы», ВТБ стал его единственным владельцем в 2016 году).В ВТБ сообщили «Интерфаксу», что завершили перевод отделений «Открытия» под свой бренд. Как отмечает агентство, в результате география присутствия ВТБ выросла с 79 до 89 регионов, сеть — на 370 офисов, до более 1600 отделений.В конце декабря 2024 года бывший глава «Открытия» Михаил Алексеев говорил ТАСС, что клиенты банка, которые не вышли на связь во время интеграции, с 1 января 2025 года автоматически перейдут в «БМ-Банк».«Все средства на их счетах сохраняются, просто клиенты “Открытия” становятся клиентами “БМ-Банка”. Потом, когда “БМ-Банк” присоединится к ВТБ, они станут клиентами ВТБ», — пояснял топ-менеджер. По его словам, в целом в ВТБ до конца 2024 года должна была перейти большая часть всех активных клиентов «Открытия» — около 2,5 млн.ЦБ забрал «Открытие» на санацию в августе 2017 года и завершил её в 2019-м. В мае 2022 года глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что выйти из капитала банка — принципиально для ЦБ: «Не очень хорошо, когда регулятор владеет одним из игроков, которые работают в конкурентном поле».Источник: «Википедия»#новости #открытие #втб
Теперь получается, что это... Банк "Закрытие"
... и "Точка" ☝️
Опередил(((
Банк Закрыто: когда у других закрыто, Закрыто всегда открыто ))
Ахахахах тоже самое написать хотел