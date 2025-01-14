Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами

Мера направлена на борьбу с незаконным использованием банковских услуг, например, для отмывания денег.

  • Постановление о внесении изменений в законодательство о регулировании банков принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
  • Документ вводит требования к банкам по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, платежами в пользу казино, незаконным оборотом цифровых активов и наркоторговлей.
  • Помимо этого он устанавливает ограничения по сроку действия платёжных карт для нерезидентов Казахстана — 12 месяцев, — а также предусматривает «сокращение количества карт на одного клиента».
  • В начале января 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что более 90% карт, использованных для отмывания денег, принадлежат нерезидентам.
  • Согласно казахстанскому законодательству, резидентами признаются физические лица, законно проживающие в стране не менее 183 дней в год. Также резидентами признаются лица, «центр жизненных интересов которых» находится в Казахстане, независимо от времени их пребывания в стране.

#новости #казахстан

2222
1111
99
66
44
33
11
60 комментариев