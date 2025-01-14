Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами

Мера направлена на борьбу с незаконным использованием банковских услуг, например, для отмывания денег. Постановление о внесении изменений в законодательство о регулировании банков принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.Документ вводит требования к банкам по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, платежами в пользу казино, незаконным оборотом цифровых активов и наркоторговлей.Помимо этого он устанавливает ограничения по сроку действия платёжных карт для нерезидентов Казахстана — 12 месяцев, — а также предусматривает «сокращение количества карт на одного клиента».В начале января 2025 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что более 90% карт, использованных для отмывания денег, принадлежат нерезидентам.Согласно казахстанскому законодательству, резидентами признаются физические лица, законно проживающие в стране не менее 183 дней в год. Также резидентами признаются лица, «центр жизненных интересов которых» находится в Казахстане, независимо от времени их пребывания в стране.#новости #казахстан