Два банка в Казахстане временно приостановили выпуск карт иностранцам

Накануне власти страны ввели ограничения по сроку действия банковских карт для нерезидентов — 12 месяцев.Открытие дебетовых карт иностранцам приостановили «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской группы PPF), пишет РБК со ссылкой на поддержку банков. В «Фридом Банке» и «ЦентрКредите» сообщили о вступлении в силу новых правил открытия карт нерезидентам, но без приостановки их выпуска.Home Credit Bank приостановил оформление дебетовых карт нерезидентам на неопределённый срок. «Каспи» не будет выдавать карты с 19 января по 3 февраля 2025 года. После этого можно будет оформить карту на год. Карты, выданные до 19 января, продолжат работать до истечения их срока.В поддержке «Фридом Банка» сообщили, что с 19 января начался выпуск карт по новым правилам. Срок в год распространяется и на перевыпуск ранее оформленных карт, но действующие будут работать без изменений. В «ЦентрКредите» новые требования по выпуску и перевыпуску вступили в силу с 20 января 2025-го. Правила также не распространяются на карты, открытые до этой даты — они работают до указанного на них срока.Источник: pixelrz.com#новости #казахстан
Ержан, чо за хуйня?
До кровИ, до смерти битва за карты
Э, за*бал уже
Мы временно закрыты с 1887 года.
повод сменить правительство Казахстана на более демократическое
много ты уже сменил?
С приходом Трампа содомиты разбегаются из США во все стороны.
Казахстан героически сопротивляется их набегу.
Это один из наших форпостов – если они прорвут его то и к нам хлынут.