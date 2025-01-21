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Евгения Евсеева
Деньги

Два банка в Казахстане временно приостановили выпуск карт иностранцам

Накануне власти страны ввели ограничения по сроку действия банковских карт для нерезидентов — 12 месяцев.

  • Открытие дебетовых карт иностранцам приостановили «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской группы PPF), пишет РБК со ссылкой на поддержку банков. В «Фридом Банке» и «ЦентрКредите» сообщили о вступлении в силу новых правил открытия карт нерезидентам, но без приостановки их выпуска.
  • Home Credit Bank приостановил оформление дебетовых карт нерезидентам на неопределённый срок. «Каспи» не будет выдавать карты с 19 января по 3 февраля 2025 года. После этого можно будет оформить карту на год. Карты, выданные до 19 января, продолжат работать до истечения их срока.
  • В поддержке «Фридом Банка» сообщили, что с 19 января начался выпуск карт по новым правилам. Срок в год распространяется и на перевыпуск ранее оформленных карт, но действующие будут работать без изменений.
  • В «ЦентрКредите» новые требования по выпуску и перевыпуску вступили в силу с 20 января 2025-го. Правила также не распространяются на карты, открытые до этой даты — они работают до указанного на них срока.
Источник: pixelrz.com
Источник: pixelrz.com

#новости #казахстан

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2
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8 комментариев
Слегка Придурковатый

Ержан, чо за хуйня?

4
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Сергей И

До кровИ, до смерти битва за карты

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Digital Engineer

Э, за*бал уже

1
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Griby Lenina

Мы временно закрыты с 1887 года.

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Or Gop

повод сменить правительство Казахстана на более демократическое

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Name Surname

много ты уже сменил?

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Иванов Иван

С приходом Трампа содомиты разбегаются из США во все стороны.
Казахстан героически сопротивляется их набегу.
Это один из наших форпостов – если они прорвут его то и к нам хлынут.

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