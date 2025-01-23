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Таня Боброва
Деньги

«Юникредит банк» приостановил исходящие переводы в евро для физлиц

Вслед за «Райффайзенбанком».

  • Об этом пишут РБК и Frank Media со ссылкой на поддержку банка. Там пояснили, что исходящие переводы в евро недоступны из-за ограничений на стороне банка-корреспондента.
  • Входящие переводы, по словам поддержки, банк принимает. Frank Media уточнили, что проблемы могут возникать и при переводах в евро индивидуальными предпринимателями.
  • «Юникредит банк» уже несколько раз ухудшал условия проведения валютных переводов. С 2 декабря 2024 года банк повысил комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте до 5%. Минимальная комиссия составила $500, максимальная — $1000, писало Frank Media.

  • В сентябре 2024-го «Райффайзенбанк» перестал выполнять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для всех клиентов, кроме «ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса».

  • Материнские структуры «Юникредит банка» и «Райффайзенбанка» находятся под давлением Европейского центрального банка, отмечает РБК. Регулятор требует от них сократить бизнес в России.

#новости #unicredit

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5 комментариев
Суцкевер Семен - Fond&Flow

Круто, классно. Я слишком долго ждал эту новость

2
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Владимир Шевцов

Шикарные новости - всё идёт по плану

1
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Digital-Разведка

Государственное вмешательство в экономику как всегда ничего хорошего не приносит

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Dima Tsurkan

Круто ;) спустя 3 года, но зато входящие еще приходят и даже до сих пор 0 комиссией до недавних пор

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Не звони Солу! Звони Анзору!

Блин.

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