«Юникредит банк» приостановил исходящие переводы в евро для физлиц

Вслед за «Райффайзенбанком».Об этом пишут РБК и Frank Media со ссылкой на поддержку банка. Там пояснили, что исходящие переводы в евро недоступны из-за ограничений на стороне банка-корреспондента.Входящие переводы, по словам поддержки, банк принимает. Frank Media уточнили, что проблемы могут возникать и при переводах в евро индивидуальными предпринимателями.«Юникредит банк» уже несколько раз ухудшал условия проведения валютных переводов. С 2 декабря 2024 года банк повысил комиссию за безналичные переводы в иностранной валюте до 5%. Минимальная комиссия составила $500, максимальная — $1000, писало Frank Media.В сентябре 2024-го «Райффайзенбанк» перестал выполнять исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте для всех клиентов, кроме «ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса».Материнские структуры «Юникредит банка» и «Райффайзенбанка» находятся под давлением Европейского центрального банка, отмечает РБК. Регулятор требует от них сократить бизнес в России. #новости #unicredit
Круто, классно. Я слишком долго ждал эту новость
Шикарные новости - всё идёт по плану
Государственное вмешательство в экономику как всегда ничего хорошего не приносит
Круто ;) спустя 3 года, но зато входящие еще приходят и даже до сих пор 0 комиссией до недавних пор
Блин.