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Евгения Евсеева
Деньги

Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs привлёк инвестиции при оценке в $3 млрд — TechCrunch

В январе 2024 года его оценивали в $1,1 млрд.

  • По словам источников TechCrunch, компания привлекла $250 млн. Оценка составила от $3 млрд до $3,3 млрд.
  • Среди инвесторов — Iconiq Growth, а также Andreessen Horowitz, участвовавший в раунде на $80 млн, говорят собеседники издания. Обе компании, а также ElevenLabs не ответили на запросы.
  • На что пойдут инвестиции — неизвестно.
  • Источники также утверждают, что изначально компания собиралась привлечь инвестиции при оценке в $4 млрд, а официально о закрытии раунда сообщит в течение января 2025-го.
  • Компанию основали в 2022 году бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и бывший разработчик стратегий развёртывания Palantir Мати Станишевски. Стартап стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В июне 2023 года его оценивали в $100 млн. В январе 2024-го — в $1,1 млрд.
Валерия Ильина
AI
Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков

Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.

Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков

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