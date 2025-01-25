Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs привлёк инвестиции при оценке в $3 млрд — TechCrunch

В январе 2024 года его оценивали в $1,1 млрд.По словам источников TechCrunch, компания привлекла $250 млн. Оценка составила от $3 млрд до $3,3 млрд.Среди инвесторов — Iconiq Growth, а также Andreessen Horowitz, участвовавший в раунде на $80 млн, говорят собеседники издания. Обе компании, а также ElevenLabs не ответили на запросы.На что пойдут инвестиции — неизвестно.Источники также утверждают, что изначально компания собиралась привлечь инвестиции при оценке в $4 млрд, а официально о закрытии раунда сообщит в течение января 2025-го.Компанию основали в 2022 году бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и бывший разработчик стратегий развёртывания Palantir Мати Станишевски. Стартап стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В июне 2023 года его оценивали в $100 млн. В январе 2024-го — в $1,1 млрд.Валерия ИльинаAI23 янвНейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.#elevenlabs #ии #новости