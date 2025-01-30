Сервис «нейродубляжа» ElevenLabs привлёк $180 млн при оценке в $3,3 млрд

Оценка выросла втрое за год.ElevenLabs рассказал, что привлёк $180 млн в раунде С от a16z и Iconiq Growth при участии NEA, World Innovation Lab, Valor, Sequoia Capital, Salesforce Ventures и других инвесторов.По итогам раунда инвесторы оценили стартап в $3,3 млрд — втрое больше, чем в январе 2024 года. Тогда компания привлекла $80 млн при оценке в $1,1 млрд. Всего с момента основания в 2022-м ElevenLabs привлекла $281 млн.Компания планирует направить новые инвестиции, в частности, на исследования «более выразительного и контролируемого голосового ИИ», разработку инструментов для разработчиков и усиление безопасности ИИ. ElevenLabs планирует усовершенствовать своих ИИ-агентов и добавить поддержку мобильных устройств.ElevenLabs стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки. В ноябре 2024-го сервис представил функцию создания подкастов из текстовых файлов с двумя «ИИ-ведущими», а в декабре выпустил Flash v2.5 с «самой низкой задержкой» озвучивания текста среди своих моделей и поддержкой русского языка.О новом раунде инвестиций в конце января 2025 года рассказали источники TechCrunch. Они утверждали, что компания привлекла $250 млн при оценке $3-3,3 млрд. Деталей не приводили.Валерия ИльинаAI23 янвНейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.#новости #elevenlabs
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И это на фоне новости о новой нейросети озвучки и дубляжа 😝
Неплохо им интервью Зеленского Фридману маркетинг сделало. Теперь про них знает куча людей вне IT.
Мне кажется, что мы все немного боимся этого будущего, где ИИ будет делать всё за нас. Не нужно будет больше напрягаться, думать, говорить)) За тебя всё сделает ИИ. Остаётся только лежать на диване и смотреть, как мир катится в тартарары. Ну, или к светлому будущему, кто знает)))