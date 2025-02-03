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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ предложил включить электронные кошельки в систему страхования вкладов

Но для того они должны быть именными.

  • ЦБ вместе с Агентством по страхованию вкладов разработал законопроект о страховании до 1,4 млн рублей на электронных кошельках, пишет РБК со ссылкой на документ. Его в середине января 2025 года направили председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Тот подтвердил получение документа и сообщил, что тот на стадии внесения в Госдуму.
  • О возможности страхования электронных кошельков ЦБ впервые заявил в феврале 2024 года после отзыва лицензии у «Qiwi Банка», который специализировался на таких кошельках.
  • Согласно документу, на кошельки распространят гарантии, аналогичные тем, что действуют в отношении денежных средств, размещённых в банках. Но воспользоваться возмещением смогут только держатели электронных кошельков, прошедшие полную или упрощённую идентификацию. Это нужно «в целях исключения неопределённости в отношении надлежащих получателей страхового возмещения».
  • Для упрощённой идентификации нужно указать фамилию, имя, отчество и номер паспорта, для полной — подтвердить личность при посещении офиса.
  • Основные положения о распространении системы страхования на электронные кошельки должны вступить в силу через 180 дней после публикации.

  • В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируютсделают это к лету 2025 года.

  • Тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок, но сказала: если что, то забирать активы не станет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности. Первый транш по договору уже перевели. Выплату второго и третьего перенесли — до 31 мая 2025 года.

#новости #цб #электронныекошельки

1
8 комментариев
Вадим Д.

они должны быть именнымии желательно без претензий владельца на их содержимое.

5
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Griby Lenina

Для упрощённой идентификации нужно повертеть головой в камеру для полной — посетить военкомат.

2
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Х3р майор

Могу только так покрутить в камеру

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неформат

кстати, касается озон карты с её 409 счётом

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Ale K

Вроде после покупки банка у них давно все поменялось, но это касается именно тех счетов, которые относятся к "банковским", счёт в приложении Озон, это наверное больше электронный кошелек

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Что-то там про имя и машину

Норм идея

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sardelkin

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