ЦБ предложил включить электронные кошельки в систему страхования вкладов

Но для того они должны быть именными.ЦБ вместе с Агентством по страхованию вкладов разработал законопроект о страховании до 1,4 млн рублей на электронных кошельках, пишет РБК со ссылкой на документ. Его в середине января 2025 года направили председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Тот подтвердил получение документа и сообщил, что тот на стадии внесения в Госдуму.О возможности страхования электронных кошельков ЦБ впервые заявил в феврале 2024 года после отзыва лицензии у «Qiwi Банка», который специализировался на таких кошельках. Согласно документу, на кошельки распространят гарантии, аналогичные тем, что действуют в отношении денежных средств, размещённых в банках. Но воспользоваться возмещением смогут только держатели электронных кошельков, прошедшие полную или упрощённую идентификацию. Это нужно «в целях исключения неопределённости в отношении надлежащих получателей страхового возмещения».Для упрощённой идентификации нужно указать фамилию, имя, отчество и номер паспорта, для полной — подтвердить личность при посещении офиса.Основные положения о распространении системы страхования на электронные кошельки должны вступить в силу через 180 дней после публикации.В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют — сделают это к лету 2025 года. Тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок, но сказала: если что, то забирать активы не станет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности. Первый транш по договору уже перевели. Выплату второго и третьего перенесли — до 31 мая 2025 года.#новости #цб #электронныекошельки
они должны быть именнымии желательно без претензий владельца на их содержимое.
Для упрощённой идентификации нужно повертеть головой в камеру для полной — посетить военкомат.
Могу только так покрутить в камеру
кстати, касается озон карты с её 409 счётом
Вроде после покупки банка у них давно все поменялось, но это касается именно тех счетов, которые относятся к "банковским", счёт в приложении Озон, это наверное больше электронный кошелек
Норм идея
️