ЦБ предложил включить электронные кошельки в систему страхования вкладов

В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка». Регулятор утверждал, что организация нарушала федеральные законы и акты ЦБ. «Qiwi Банк» и систему переводов Contact исключили из списка операторов платёжных систем. Первый ликвидируют — сделают это к лету 2025 года.

Тогда Qiwi усомнилась, что деньги за российский бизнес выплатят в срок, но сказала: если что, то забирать активы не станет и поищет компанию для выкупа дебиторской задолженности. Первый транш по договору уже перевели. Выплату второго и третьего перенесли — до 31 мая 2025 года.