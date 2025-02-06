Фридман и Авен закрыли сделку по продаже долей в «Альфа-банке» и «АльфаСтраховании» — FT

Они контролировали в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании.Михаил Фридман и Пётр Авен продали свои доли в «Альфа-банке» и «АльфаСтраховании» своему партнёру Андрею Косогову, пишет FT со ссылкой на документы.Сделку якобы заключили в 2023 году, а закрыли в 2024-м. Суммарно Фридман и Авен владели 45% банка и 42% страховой компании, указывает издание. По данным газеты, на момент договорённостей сумма сделки составляла около $2,5 млрд.Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов не ответил на запрос издания.В 2022 году миноритарный акционер Косогов стал крупнейшим бенефициаром банка с долей почти 41%. Тогда же из состава владельцев вышли попавшие под санкции Герман Хан и Алексей Кузьмичев.Фридман и Авен попали под санкции ЕС и Великобритании в 2022 году. В 2023-м санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.В 2024-м Европейский суд общей юрисдикции частично снял санкции с Фридмана и Авена за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако, как теперь пишет FT, санкции продолжают действовать по отдельным основаниям — предприниматели оспаривают их.#новости #альфабанк
Один из худших банков.
Да наоборот. Один из лучших
Один из худших это Тинькофф-банк 100%
Один из лучших банков.
Хз, закрыл долг по кредитке, но появился разрыв со штрафом, написал в ТП, те следом перекинули на бота и вернули этот «разрыв» мгновенно. Я даже из бота не успел выйти. Единственный казус за 2 года и тот быстро решен был.
Понятно, что есть негативные кейсы, но это эффект масштаба.
По опыту могу сказать что один из лучших
Ну закрыли сделку и закрыли, мне главное чтоб банк функционировал как и раньше