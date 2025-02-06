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Таня Боброва
Деньги

Фридман и Авен закрыли сделку по продаже долей в «Альфа-банке» и «АльфаСтраховании» — FT

Они контролировали в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании.

  • Михаил Фридман и Пётр Авен продали свои доли в «Альфа-банке» и «АльфаСтраховании» своему партнёру Андрею Косогову, пишет FT со ссылкой на документы.
  • Сделку якобы заключили в 2023 году, а закрыли в 2024-м. Суммарно Фридман и Авен владели 45% банка и 42% страховой компании, указывает издание. По данным газеты, на момент договорённостей сумма сделки составляла около $2,5 млрд.
  • Фридман и Авен отказались от комментариев. Косогов не ответил на запрос издания.
  • В 2022 году миноритарный акционер Косогов стал крупнейшим бенефициаром банка с долей почти 41%. Тогда же из состава владельцев вышли попавшие под санкции Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
  • Фридман и Авен попали под санкции ЕС и Великобритании в 2022 году. В 2023-м санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичёва ввели США.
  • В 2024-м Европейский суд общей юрисдикции частично снял санкции с Фридмана и Авена за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако, как теперь пишет FT, санкции продолжают действовать по отдельным основаниям — предприниматели оспаривают их.

#новости #альфабанк

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57 комментариев
Andrew Vasilyev

Один из худших банков.

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Где деньги?

Да наоборот. Один из лучших

18
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Dima Tsurkan

Один из худших это Тинькофф-банк 100%

5
1
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Crowner

Один из лучших банков.

3
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Antny Slmv

Хз, закрыл долг по кредитке, но появился разрыв со штрафом, написал в ТП, те следом перекинули на бота и вернули этот «разрыв» мгновенно. Я даже из бота не успел выйти. Единственный казус за 2 года и тот быстро решен был.
Понятно, что есть негативные кейсы, но это эффект масштаба.

1
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Александр

По опыту могу сказать что один из лучших

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Silver Surfer

Ну закрыли сделку и закрыли, мне главное чтоб банк функционировал как и раньше

12
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