SoftBank обсуждает покупку разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд с учётом долга — Bloomberg

О сделке могут объявить в «ближайшие недели», говорят источники.SoftBank находится в продвинутой стадии переговоров о покупке Ampere Computing, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом.По их словам, стороны могут объявить о сделке в «ближайшие недели», а Ampere оценить в $6,5 млрд с учётом долга. Однако всё ещё есть вероятность, что сделка сорвётся, отмечают собеседники.О том, что SoftBank и разработчик чипов Arm (японская компания — его крупнейший акционер) обсуждают покупку Ampere Computing, источники Bloomberg рассказали в начале января 2025 года, но деталей не приводили. Ampere, Arm и SoftBank отказались от комментариев.Компанию Ampere Computing, которая специализируется на серверных процессорах, создала в 2018 году бывшая президент Intel Рене Джеймс. Осенью 2024-го Oracle раскрыла, что владеет 29% разработчика и опционами на контрольный пакет. Тогда же источники Bloomberg говорили, что Ampere отказалась от планов на IPO и рассматривает возможную продажу.Источник: Glassdoor#новости #softbank
"Покупка разработчика"
Немного испугала первая мысль...
SoftBank опять решил потратить миллиарды. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они эти $6,5 млрд окупят? Надеюсь, это не просто очередной дорогой актив для портфеля, а реальная технологическая стратегия
Arm (японская компания — его крупнейший акционер)
Так вот почему отозвали иск к Квалком