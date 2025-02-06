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Таня Боброва
Деньги

SoftBank обсуждает покупку разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд с учётом долга — Bloomberg

О сделке могут объявить в «ближайшие недели», говорят источники.

  • SoftBank находится в продвинутой стадии переговоров о покупке Ampere Computing, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом.
  • По их словам, стороны могут объявить о сделке в «ближайшие недели», а Ampere оценить в $6,5 млрд с учётом долга. Однако всё ещё есть вероятность, что сделка сорвётся, отмечают собеседники.
  • О том, что SoftBank и разработчик чипов Arm (японская компания — его крупнейший акционер) обсуждают покупку Ampere Computing, источники Bloomberg рассказали в начале января 2025 года, но деталей не приводили. Ampere, Arm и SoftBank отказались от комментариев.
  • Компанию Ampere Computing, которая специализируется на серверных процессорах, создала в 2018 году бывшая президент Intel Рене Джеймс. Осенью 2024-го Oracle раскрыла, что владеет 29% разработчика и опционами на контрольный пакет. Тогда же источники Bloomberg говорили, что Ampere отказалась от планов на IPO и рассматривает возможную продажу.
Источник: Glassdoor
Источник: Glassdoor

#новости #softbank

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3 комментария
Суцкевер Семен - Fond&Flow

"Покупка разработчика"
Немного испугала первая мысль...

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root/ilya

SoftBank опять решил потратить миллиарды. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем они эти $6,5 млрд окупят? Надеюсь, это не просто очередной дорогой актив для портфеля, а реальная технологическая стратегия

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Виталий Иванов

Arm (японская компания — его крупнейший акционер)
Так вот почему отозвали иск к Квалком

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