SoftBank подтвердил покупку разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд

Сделку планируют закрыть во второй половине 2025 года.SoftBank договорился о покупке американской Ampere Computing за $6,5 млрд, покупателем выступит одна из «дочек» японской группы. Сделку должны одобрить регуляторы, в том числе антипонопольная служба и комитет по иностранным инвестициям США.Свои доли продадут инвесткомпания Carlyle Group и Oracle. Доля также есть у Arm Technology Investment. Японская компания — крупнейший акционер Arm.Ampere станет дочерней компанией SoftBank, сохранит своё название и штаб-квартиру в Калифорнии, уточняет Bloomberg. О возможной сделке источники агентства говорили в феврале 2025 года.Ampere Computing создала в 2018 году (в документах SoftBank указан 2017 год) бывший президент Intel Рене Джеймс. Компания специализируется на Arm-процессорах для центров обработки данных. По данным SoftBank, у Ampere около 1000 «высококвалифицированных инженеров полупроводников».Источник: Glassdoor #новости #softbank