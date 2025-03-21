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Таня Боброва
Деньги

SoftBank подтвердил покупку разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд

Сделку планируют закрыть во второй половине 2025 года.

  • SoftBank договорился о покупке американской Ampere Computing за $6,5 млрд, покупателем выступит одна из «дочек» японской группы. Сделку должны одобрить регуляторы, в том числе антипонопольная служба и комитет по иностранным инвестициям США.
  • Свои доли продадут инвесткомпания Carlyle Group и Oracle. Доля также есть у Arm Technology Investment. Японская компания — крупнейший акционер Arm.
  • Ampere станет дочерней компанией SoftBank, сохранит своё название и штаб-квартиру в Калифорнии, уточняет Bloomberg. О возможной сделке источники агентства говорили в феврале 2025 года.
  • Ampere Computing создала в 2018 году (в документах SoftBank указан 2017 год) бывший президент Intel Рене Джеймс. Компания специализируется на Arm-процессорах для центров обработки данных. По данным SoftBank, у Ampere около 1000 «высококвалифицированных инженеров полупроводников».
Источник: Glassdoor 
Источник: Glassdoor 

#новости #softbank

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