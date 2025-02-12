Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей — впервые с октября 2024 года

Эксперты объясняют это возросшим предложением валюты со стороны экспортёров. На 12:03 мск курс доллара на межбанковском рынке составляет 93,68 рубля, следует из данных «Финама». Курс евро опустился до 97,21 рубля. Курс юаня — 12,81 рубля.Среди причин укрепления рубля опрошенные «Коммерсантом» и «Финамом» аналитики называют возросшее предложение валюты со стороны экспортёров и не восстановившимся спросом со стороны импортёров.Активность бизнеса и граждан также сдерживает жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, который, по прогнозам экспертов, не планирует снижать ключевую ставку на заседании 14 февраля 2025 года.Однако дальнейшего укрепления рубля аналитики не ждут — экспортёры могут снизить предложение валюты, чтобы сохранить выгодный для себя курс.#новости #доллар
Открою секрет сегодня они могут установить любой курс
Если что это не курс цб, а межбанк
на форексе?
передай им пусть по 30 сделают. или хотя бы по 50. если я смогу по этому курсу пополнить казахскую карту, как сейчас, то вообще отлично будет
старина джо опять там таблетки забыл принять
И как тебе живётся с хлебушком в голове?
А завтра могут?