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Артур Томилко
Деньги

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей — впервые с октября 2024 года

Эксперты объясняют это возросшим предложением валюты со стороны экспортёров.

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей — впервые с октября 2024 года
  • На 12:03 мск курс доллара на межбанковском рынке составляет 93,68 рубля, следует из данных «Финама». Курс евро опустился до 97,21 рубля. Курс юаня — 12,81 рубля.
  • Среди причин укрепления рубля опрошенные «Коммерсантом» и «Финамом» аналитики называют возросшее предложение валюты со стороны экспортёров и не восстановившимся спросом со стороны импортёров.
  • Активность бизнеса и граждан также сдерживает жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ, который, по прогнозам экспертов, не планирует снижать ключевую ставку на заседании 14 февраля 2025 года.
  • Однако дальнейшего укрепления рубля аналитики не ждут — экспортёры могут снизить предложение валюты, чтобы сохранить выгодный для себя курс.

#новости #доллар

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109 комментариев
Лимонадный Джо

Открою секрет сегодня они могут установить любой курс

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2
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Андрей Комягин

Если что это не курс цб, а межбанк

8
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Сергей Д.

на форексе?

5
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Syrex

передай им пусть по 30 сделают. или хотя бы по 50. если я смогу по этому курсу пополнить казахскую карту, как сейчас, то вообще отлично будет

3
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porblems?

старина джо опять там таблетки забыл принять

2
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Yaroslav Makarov

И как тебе живётся с хлебушком в голове?

1
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new_comment

А завтра могут?

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