Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ второй раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 21%

Заседание состоится 14 февраля 2025 года.Сохранения ждут все 23 опрошенных «Ведомостями» аналитика, все 30 собеседников РБК, все десять экспертов, беседовавших с Forbes, и все 16 респондентов ТАСС. Участники финансового рынка, которых опросили «Известия», разошлись во мнении: на сохранение рассчитывают 26 человек из 30.Почему ЦБ может оставить текущую ставкуРозничное и корпоративное кредитование замедлилось. Первое сократилось в декабре 2024 года на 0,5%, а второе — на 0,2%, уточнил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Это знак, что меры ЦБ «начинают оказывать сдерживающий эффект на экономику и позволяют занять выжидательную позицию», считает аналитик «Альфа-капитал» Алина Попцова. О том, что ставка «работает», говорили и в самом ЦБ.«Рубль продолжает укрепляться, что сдерживает инфляционные риски на будущее», — утверждает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. 20 декабря 2024 года, когда прошло предыдущее заседание по ставке, курс доллара ЦБ составлял 103,4 рубля. 10 февраля 2025 года — 97,28 рубля за доллар. Рост деловой и инвестиционной активности тоже продолжает замедляться «в условиях более сдержанного спроса и жёстких условий кредитования». Планы по найму сотрудников бизнес немного «умерил».Инфляционные ожидания продолжили рост, подметил главный экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков. Однако глава отдела макроэкономического анализа в «Финаме» Ольга Беленькая указала, что данные последних недель «показывают отчётливые признаки замедления» инфляции: с 1 по 13 января 2025 года недельная инфляция составила 0,67%; с 14 по 20 января — 0,25%; с 21 по 27 января — 0,22%; с 28 января по 3 февраля — 0,16%.Когда ЦБ может перейти к снижениюБольшинство аналитиков убеждено, что не стоит ждать смягчения денежно-кредитной политики ЦБ раньше второго полугодия 2025 года. Регулятору нужны «чёткие устойчивые дезинфляционные тенденции», которые, «если и сформируются», то ближе к апрелю-маю, говорит заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов. И то не факт.Есть и другое мнение: что в 2025 году снижать ставку не станут, а в 2026 году ЦБ будет действовать «осторожно». Так думает глава аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин. По его словам, для «кардинальных» перемен необходимы «серьёзные геополитические сдвиги». Васильев из «Совкомбанка» также полагает, что ставку в 21% оставят на весь 2025 год.Среди факторов, которые могут подтолкнуть ЦБ к более раннему снижению ставки, — существенные риски рецессии и ухудшение кредитного качества компаний.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Источник фото: ЦБ#новости #цб #ключеваяставка
Да пусть повышают. Главное на вилы снизьте потом цены..
Акция от ЦБ: кредит на "Комплект гражданина вилы+факел" по цене трёшки в Сызрани!
Типа вилами все разгребать будем?)
Большинство аналитиков ожидаютЕсли бы. Они сами приходят и что-то рассказывают.
Тут уже нет разницы 21 или 50. Все равно это уничтожение экономики
Ошибочно думать, что уничтожение экономики происходит из-за ставки ЦБ.