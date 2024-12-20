Набиуллина: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше»

Мы просчитывали альтернативные сценарии и, если, например, мы бы оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года и до середины 2023-го — 7,5%, инфляция была бы уже не просто двузначная, она была бы сильно выше 20%, а возможно, 30%. Потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, а главное, она продолжала бы сильно ускоряться.