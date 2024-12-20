Набиуллина: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше»

Мы просчитывали альтернативные сценарии и, если, например, мы бы оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года и до середины 2023-го — 7,5%, инфляция была бы уже не просто двузначная, она была бы сильно выше 20%, а возможно, 30%. Потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, а главное, она продолжала бы сильно ускоряться.
«Набиуллина — на вопрос, чтобы она попросила у Деда Мороза для российской экономики на 2025 год»
кажется, надо к другому деду обращаться
Что-то судя по всему Набиуллину в 25 году ждет бутылка и она станет Набутыллиной.
Дык, может, это и есть закулисное прозвище такое. Что ни день, то подарок. Не жизнь, а праздник
Еще вопрос к какому из, их же несколько под каждый случай))
А без россиян вообще проблем бы не было и никто бы не ныл.
Да да, кто будет улетать последним, не забудьте выключить свет в аэропорту =)
самоуничтожиться бы нам всем.