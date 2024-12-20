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Таня Боброва
Деньги

Набиуллина: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше»

Всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, отметила глава ЦБ.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Уровень ключевой ставки «достаточно высокий», отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Вместе с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведёт к «значимому ужесточению денежно-кредитных условий». 20 декабря 2024 года регулятор сохранил ставку в 21% годовых.
  • ЦБ понадобится время, чтобы оценить все эффекты, и в феврале 2025 года — на следующем заседании по ключевой ставке — регулятор будет выбирать из двух вариантов.

Либо мы убедимся, что достигнутой жёсткости достаточно, либо, если текущий масштаб перегрева спроса не будет снижаться, а кредитование перейдёт к новому витку расширения, вернёмся к обсуждению вопроса о повышении ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина
  • Отвечая на вопрос о «плане Б» для борьбы с инфляцией, глава ЦБ отметила, что убеждена: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше».

Мы просчитывали альтернативные сценарии и, если, например, мы бы оставили ставку на уровне, какой она была с осени 2022 года и до середины 2023-го — 7,5%, инфляция была бы уже не просто двузначная, она была бы сильно выше 20%, а возможно, 30%. Потому что сильно росли бы инфляционные ожидания, а главное, она продолжала бы сильно ускоряться.

Эльвира Набиуллина
  • Но задача денежно-кредитной политики не в том, чтобы снизить инфляцию любой ценой, добавила Набиуллина. Она должна замедлить рост спроса так, чтобы это не мешало экономике наращивать производство и потенциал.
  • Сейчас ЦБ видит, что под влиянием ставки и мер банковского регулирования кредитование замедлилось во всех сегментах и, если эта динамика сохранится, постепенно это отразится и на спросе, и на инфляции.

Всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, но экономика находится в неординарной ситуации, множество факторов затрудняют влияние ставки на инфляцию. Мы это понимаем, поэтому наш «план Б» — ключевая ставка плюс терпение.

Эльвира Набиуллина
  • Набиуллина также прокомментировала ослабление рубля. Она отметила, что в целом сейчас более волатильный курс, чем был до 2022 года. И после каждой волны санкций волатильность повышается: ноябрьские санкции также вызвали эту повышенную волатильность, но компании адаптируются к новым условиям.
  • Череда санкций стала вызовом для банковского сектора в 2024 году — под ними находится 129 банков, год назад было в два раза меньше. Несмотря на это банки находят возможности для работы и сохраняют устойчивость, отметила Набиуллина.
  • ЦБ считает, что курс должен оставаться плавающим — тогда будет «больше доверия к его рыночному характеру». Операции же регулятора должны «ограничиваться ситуациями, когда есть риски финансовой стабильности».
Набиуллина — на вопрос, чтобы она попросила у Деда Мороза для российской экономики на 2025 год. Источник: РБК

#новости

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146 комментариев
Dima Prod.

«Набиуллина — на вопрос, чтобы она попросила у Деда Мороза для российской экономики на 2025 год»

кажется, надо к другому деду обращаться

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stohappy

Что-то судя по всему Набиуллину в 25 году ждет бутылка и она станет Набутыллиной.

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Suntori

Дык, может, это и есть закулисное прозвище такое. Что ни день, то подарок. Не жизнь, а праздник

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huleetotakoe

Еще вопрос к какому из, их же несколько под каждый случай))

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Вадим Д.

А без россиян вообще проблем бы не было и никто бы не ныл.

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Egsis

Да да, кто будет улетать последним, не забудьте выключить свет в аэропорту =)

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сплошное разочарование

самоуничтожиться бы нам всем.

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