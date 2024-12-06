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Артур Томилко
Деньги

ЦБ установил официальный курс доллара на 7-9 декабря 2024 года ниже 100 рублей

Он составит 99,42 рубля.

Фото РБК
Фото РБК
  • По сравнению с 6 декабря 2024 года ЦБ снизил курс доллара на 3,96 рубля. Курс евро регулятор снизил на 3,48 рубля, до 106,3 рубля.
  • В ходе торгов 6 декабря на межбанковском рынке курс доллара также опускался ниже 100 рублей. На момент написания заметки он составляет 100,3 рубля.
  • С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.
  • Во второй половине ноября официальный курс доллара превысил 100 рублей, а к концу месяца достигал 108 рублей. На валютном рынке Forex цена доходила до 114 рублей. После этого ЦБ временно отказалася от покупки валюты на внутреннем рынке.
  • Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть и добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки. Заседание по ней назначено на 20 декабря 2024 года. Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых.
  • Глава Минфина Антон Силуанов комментировал ситуацию с курсом так: «Я думаю, что это неделя-две, ещё одна неделька — и всё будет в порядке».
Таня Боброва
Деньги
График: как менялся официальный курс доллара почти за три года

В ноябре 2024 года курс приближается к максимумам марта 2022-го.

На графике отмечены начало «спецоперации», введение санкций США против Мосбиржи и санкций против «Газпромбанка». Источник: ЦБ

#новости #курсывалют

66
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11
11
33 комментария
Po...

Ну и где ваш $ по 100?
Шах и Мат либералы!

12
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Kai Kimera

Переиграл и уничтожил.

1
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T rex

Ну и где сейчас ваша банковская ставка?))

1
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Андрей Г.

Сейчас проверим настоящий курс на криптобирже.

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Андрей Г.

102.99

5
1
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Вадим Д.

Замер перед прыжком? (-:

1
1
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dru dru

Вчера новость была где Герасимов звонил в США и сказал "не советую". Теперь всё станет только лучше.

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