ЦБ установил официальный курс доллара на 7-9 декабря 2024 года ниже 100 рублей

Он составит 99,42 рубля.Фото РБКПо сравнению с 6 декабря 2024 года ЦБ снизил курс доллара на 3,96 рубля. Курс евро регулятор снизил на 3,48 рубля, до 106,3 рубля.В ходе торгов 6 декабря на межбанковском рынке курс доллара также опускался ниже 100 рублей. На момент написания заметки он составляет 100,3 рубля.С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Во второй половине ноября официальный курс доллара превысил 100 рублей, а к концу месяца достигал 108 рублей. На валютном рынке Forex цена доходила до 114 рублей. После этого ЦБ временно отказалася от покупки валюты на внутреннем рынке.Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть и добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки. Заседание по ней назначено на 20 декабря 2024 года. Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых.Глава Минфина Антон Силуанов комментировал ситуацию с курсом так: «Я думаю, что это неделя-две, ещё одна неделька — и всё будет в порядке».Таня БоброваДеньги28 ноябГрафик: как менялся официальный курс доллара почти за три года В ноябре 2024 года курс приближается к максимумам марта 2022-го.#новости #курсывалют
Ну и где ваш $ по 100?
Шах и Мат либералы!
Переиграл и уничтожил.
Ну и где сейчас ваша банковская ставка?))
Сейчас проверим настоящий курс на криптобирже.
102.99
Замер перед прыжком? (-:
Вчера новость была где Герасимов звонил в США и сказал "не советую". Теперь всё станет только лучше.