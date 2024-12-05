«Неделя-две, и с курсом рубля всё будет в порядке» — глава Минфина

Каким именно должен быть курс — он не уточнил.По словам главы Минфина Антона Силуанова, которые приводит РБК, ослабление рубля связано с санкциями против «Газпромбанка». Из-за этого участникам рынка «необходимо время для поиска новых возможностей для расчётов с контрагентами, и они такие возможности находят».«Я думаю, что это [ситуация с курсом рубля] неделя-две, ещё одна неделька — и всё будет в порядке», — добавил он. Также по мнению Силуанова, повышать норматив продажи валютной выручки экспортёров в данный момент «нет смысла».На 5 декабря 2024 года ЦБ установил курс в 104,24 рубля за доллар, при этом на конец ноября он составил 109,58 рубля, а на международном рынке Forex превышал 114 рублей, что вынудило регулятора временно отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке.После этого курс начал двигаться к отметке в 100 рублей за доллар. Он достигал её на Forex 5 декабря.Источник: «РИА Новости»С июня 2024 года, после попадания Мосбиржи под санкции США и остановки торгов долларом и евро, ЦБ использует для расчёта официальных курсов отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.Владимир Путин объяснил падение рубля платежами в бюджет и снижением цен на нефть и добавил, что для замедления инфляции «есть инструменты» помимо ключевой ставки. Заседание по ней назначено на 20 декабря 2024 года. Bloomberg допустило, что ЦБ повысит ставку с 21% до 25% годовых.Полина ЛааксоДеньги28 нояб«Не знал, что в эту чёрную пятницу будет такая распродажа на рубль»: реакции пользователей на возросший курс доллара На 28 ноября 2024 года курс от ЦБ вырос почти на три рубля — до 108 рублей.#новости #курсывалют
Ну всё, значит точно 3,14здец будет.
Самая интересная жопа наступает, когда правительство и правители начинают всё отрицать и успокаивать.
Отрицают они перманентно, но в последнее время всё больше успокаивают.
Каким именно должен быть курс — он не уточнилКаким ДОЛЖЕН быть — более-менее ясно, но вот каким он будет на самом деле, даже в нарисованном варианте — неизвестно никому.
Учитывая, что последние два года ты пишешь примерно такой же комментарий примерно каждую неделю могу сделать вывод что ничего не будет. Ну кроме твоего нытья под другими постами.
Самое смешное про "нарисованный" курс доллара. За нарисованный курс доллара мы уже два года покупаем любые услуги и товары. В том числе из любых стран, которые считаются для нас не очень дружественными. И вот они принимают наши рубли по "нарисованному" курс и не жалуются. А жалуются только соевички)
Ну всё, значит точно 3,14здец будет.Самая интересная жопа наступает, когда правительство и правители начинают всё отрицать и успокаивать.
Отрицают они перманентно, но в последнее время всё больше успокаивают.
лебединое озеро уже показывают?
Ты всегда пишешь про политику и тебя не банят. Ты топ менеджер vc?
Всё же по классике:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю. Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.М. Жванецкий.