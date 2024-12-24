ЦБ: «Сейчас опасно снижать ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса»

Потому что он и так превышает предложение. «В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки. И вместе с ними — цены на конечную продукцию», — объяснил регулятор в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфёнова.Увеличивать объёмы льготного кредитования тоже «нельзя» — есть риск, что придётся ещё больше повышать ставку, а также поддерживать её на высоких уровнях «более продолжительное время». Льготы нужны, но только под «самые приоритетные задачи», считают в Банке России.Источник фото: «Банки.ру»20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя аналитики ждали повышения до 23% и даже 25%. Он заключил, что в «ближайшие месяцы» инфляционное давление начнёт снижаться.С мнением, что «все сразу начнут производить», только дай им «дешёвые деньги», не соглашался также президент «Интерроса» Владимир Потанин. Производство, по его словам, расширится не сразу, а зарплаты при этом вырастут и спрос «опять разогреется».Таня БоброваДеньги20 декНабиуллина: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше» Всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, отметила глава ЦБ.#новости #ключеваяставка
Повысьте зарплату и будет вам рабочая сила. Кто в здравом уме пойдет на завод за 60 тысяч в рабские условия?
60 тыщ тут не причем.
смысл то как раз в том что раньше за эти 2000 долларов люди шли на завод, а теперь за эти же 550 баксов дураков работать нет
В здравом уме на завод и за 60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 никто не пойдет
Если только в долларах, а то девальвация опять всё сожрёт
Тога и цены подскочат на всё снова
Повысьте зарплату и будет вам рабочая силаАбстрактно - верно. Дальше начинаются нюансы типа "а хватит ли платежеспособного спроса на продукцию с изменившейся себестомостью"
Сколько должен зарабатывать библиотекарь и что за эти деньги делать?