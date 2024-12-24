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Полина Лааксо
Деньги

ЦБ: «Сейчас опасно снижать ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса»

Потому что он и так превышает предложение.

  • «В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки. И вместе с ними — цены на конечную продукцию», — объяснил регулятор в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфёнова.
  • Увеличивать объёмы льготного кредитования тоже «нельзя» — есть риск, что придётся ещё больше повышать ставку, а также поддерживать её на высоких уровнях «более продолжительное время». Льготы нужны, но только под «самые приоритетные задачи», считают в Банке России.
Источник фото: «Банки.ру»
Источник фото: «Банки.ру»
  • 20 декабря 2024 года ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя аналитики ждали повышения до 23% и даже 25%. Он заключил, что в «ближайшие месяцы» инфляционное давление начнёт снижаться.
  • С мнением, что «все сразу начнут производить», только дай им «дешёвые деньги», не соглашался также президент «Интерроса» Владимир Потанин. Производство, по его словам, расширится не сразу, а зарплаты при этом вырастут и спрос «опять разогреется».
Таня Боброва
Деньги
Набиуллина: ключевая ставка работает, а без её повышения инфляция была бы «гораздо выше»

Всем бы очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее, отметила глава ЦБ.

Скриншот vc.ru

#новости #ключеваяставка

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205 комментариев
Микс из мусоровоза

Повысьте зарплату и будет вам рабочая сила. Кто в здравом уме пойдет на завод за 60 тысяч в рабские условия?

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Артур Маслов

60 тыщ тут не причем.
смысл то как раз в том что раньше за эти 2000 долларов люди шли на завод, а теперь за эти же 550 баксов дураков работать нет

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Алекс Сидоренко

В здравом уме на завод и за 60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 никто не пойдет

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2
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Максим Ростокин

Если только в долларах, а то девальвация опять всё сожрёт

4
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Неуловимый Кабачок

Тога и цены подскочат на всё снова

4
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Будущее вчера

Повысьте зарплату и будет вам рабочая силаАбстрактно - верно. Дальше начинаются нюансы типа "а хватит ли платежеспособного спроса на продукцию с изменившейся себестомостью"

3
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Томский Сибирячок

Сколько должен зарабатывать библиотекарь и что за эти деньги делать?

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