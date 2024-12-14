Владимир Потанин: «Когда повышаются налоги в трудный для страны момент, нормальные бизнесмены понимают — это их вклад в будущую победу, а не поборы»

Если дать необоснованные дешёвые кредиты, во-первых, вопрос — кому давать, как давать. Опять начинается вкусовщина.
Во-вторых, произведут не сразу. Произведут через какое-то время, а влияние на инфляцию будет немедленное. И кто будет производить? У нас дефицит рабочей силы, мы об этом знаем. <...>
При той конкуренции за трудовые ресурсы, которая сейчас происходит, будет неконтролируемый рост заработной платы, который приведёт к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост.
Когда повышаются налоги в трудный для страны момент, нормальные бизнесмены понимают — это их вклад в будущую победу, а не поборы1). А кто это допустил? Надо бы спросить у главаря, отвечающего за эту "страну", как же так вышло.
2). Победу кого и над кем? На нас кто-то напал?
Тупой вопрос. Победу России над Украиной. На нас никто не нападал, но никого не спросили, нужно ли нападать нам. Надо ли это нам. Выбора нет. Либо платим сколько скажут, либо не работаем, либо уголовная ответственность. Других вариантов нет. Вооруженный бунт поднимать никто не будет
Многим вообще что шло, что ехало, че там происходит, если цены не растут, налоги не повышают и граждан никак не ограничивают. Пусть хоть ядерную боеголовку на другой конец мира бросят, главное, чтобы их не трогали
А даже если бы и спросили - многие бы ответили - да, нужно. О последствиях большинство населения не думает. Оно думает - мы ядерная держава, где Россия, а где Украина. И санкции нам по барабану
Потанин со своих инвнстдоходов не жаждет ли прогрессивно заплатить? Или это другое?
Мои деньги — это мои деньги. Твои деньги — это наши деньги?
Так у него такие доходы, что он то может как раз и не против прогрессивно заплатить :)
В прошлый раз, когда у страны были трудные времена, он, будучи министром, придумал залоговые аукционы. Потом как то стал миллиардером, буквально через год