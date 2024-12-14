Владимир Потанин: «Когда повышаются налоги в трудный для страны момент, нормальные бизнесмены понимают — это их вклад в будущую победу, а не поборы»

Крипта имеет двусмысленное значение. Если она подменяет нацвалюты — я думаю, ни одному регулятору это не понравится.

А если это не подменяет, то тогда чем отличается от любого другого товара, от золота например? Биткоин ведёт себя очень похожим на золото образом. Это скорее treasure, сокровище.