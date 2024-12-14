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Владимир Потанин: «Когда повышаются налоги в трудный для страны момент, нормальные бизнесмены понимают — это их вклад в будущую победу, а не поборы»

Тезисы из разговора президента «Интерроса» и главы «Норникеля» с РБК.

Потанин. Источник фото: РБК
Потанин. Источник фото: РБК

Про доллар по 100 рублей и крипту в расчётах

  • Курс «от 100 до 110 рублей за доллар» — это «нечто экономически обоснованное», считает Потанин: «То, с чем страна может жить». Да, он колеблется, когда на фоне зарубежных санкций возникают «панические настроения», но потом «успокаивается» — вместе с «реакцией».
  • К тому же Россия переводит часть расчётов с другими странами на национальную валюту — и «наименее санкционно уязвимые клиринговые расчёты процветают». А создание международной системы на базе «супервалюты» Потанин считает «тупиковым путём».

В ЕС совершили большую ошибку: они слишком сильно всё централизовали и ввели наднациональную валюту.

Вольно или невольно это создало базу для ущемления интересов отдельных членов организации. И, возможно, из-за излишней централизации, из-за единой валюты трудно разрешать возникающие противоречия.

Владимир Потанин
  • Президент «Интерроса» поддерживает идею масштабировать расчёты с цифровыми финансовыми активами, но теми, что привязаны к реальным товарам и услугам. «Привязка к крипте» ему «не нравится».

Крипта имеет двусмысленное значение. Если она подменяет нацвалюты — я думаю, ни одному регулятору это не понравится.

А если это не подменяет, то тогда чем отличается от любого другого товара, от золота например? Биткоин ведёт себя очень похожим на золото образом. Это скорее treasure, сокровище.

Владимир Потанин

Про инфляцию и рост ключевой ставки ЦБ

  • «Природа инфляции, которую мы видим, началась в пандемию [Covid-19]», — говорит Потанин. «Весь мир» — не только Россия — начал стимулировать спрос, чтобы поддержать национальные экономики и людей, но стимулирование оказалось «несколько избыточным».
  • Россия же с февраля 2022 года испытывает ещё и «санкционное давление», что отражается на способности больше производить. Вот ЦБ и вынужден использовать «жёсткие методы». С мнением, что «все сразу начнут производить», были бы у них «дешёвые деньги», Потанин не согласен.

Если дать необоснованные дешёвые кредиты, во-первых, вопрос — кому давать, как давать. Опять начинается вкусовщина.

Во-вторых, произведут не сразу. Произведут через какое-то время, а влияние на инфляцию будет немедленное. И кто будет производить? У нас дефицит рабочей силы, мы об этом знаем. <...>

При той конкуренции за трудовые ресурсы, которая сейчас происходит, будет неконтролируемый рост заработной платы, который приведёт к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост.

Владимир Потанин
  • Ещё один «ограничитель» — отсутствие у России полноценного доступа к технологиям и «прочим прелестям международного разделения труда», который был у неё раньше. Это замедляет инвестиционный процесс.
  • Рыночные инструменты нужны «правильные», но каких-то «нет» — например, развитой инфраструктуры рынка капитала, институтов привлечения долгосрочных инвестиций через пенсионные фонды или страховые компании.

Мы знаем, что такое IPO, но частные инвестиции мало участвуют в различного рода маленьких предприятиях, private equity. Выходить на биржу необязательно. Для многих это неприемлемо, неудобно. <...> Им проще привлекать капитал: какую-то долю продать, но остаться частной компанией. <...>

Кажется, что не время, что тяжело. Но сейчас — осознание того, что такие инструменты очень нужны и нужно их всячески поощрять, чтобы инвестструктура экономики смещалась в сторону инвестиций за счёт собственных средств в широком смысле этого слова и постепенно уменьшала бы кредитное плечо.

Владимир Потанин

Про налоговые изменения в 2025 году

Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, повысят до 25%. Для малого бизнеса, который пользуется упрощённой системой налогообложения, расширят пороги по выручке, но тех, у кого выручка свыше 60 млн рублей в год, обяжут платить НДС.

  • Глава «Норникеля» не отрицает, что повышение налогов приводит к дополнительным расходам и «отягощению условий», но считает, что на то есть причины, которые все понимают: «У страны сейчас повышенная потребность в ресурсах».

Когда повышаются налоги в такой трудный для страны момент, нормальные бизнесмены понимают, что это их вклад — пафосно скажу — в будущую победу, а не поборы со стороны государственных органов, которые прилетают в ежедневном мирном режиме. Когда люди понимают, за что платят, они не теряют драйва для работы.

Владимир Потанин
  • Главное, по мнению Потанина, — предсказуемость налогов, чтобы бизнес быстро адаптировался и продолжил работу. «Стабильная» налоговая политика даже при повышении налогов «не тормозит» развитие экономики. Расти мешают отсутствие доступа к рынку капитала и высокая инфляция, считает он.

#новости #интеррос #потанин #налоги #ключеваяставка

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89 комментариев
Владимир Егоров

Когда повышаются налоги в трудный для страны момент, нормальные бизнесмены понимают — это их вклад в будущую победу, а не поборы1). А кто это допустил? Надо бы спросить у главаря, отвечающего за эту "страну", как же так вышло.
2). Победу кого и над кем? На нас кто-то напал?

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1
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Жездуха Жез

Тупой вопрос. Победу России над Украиной. На нас никто не нападал, но никого не спросили, нужно ли нападать нам. Надо ли это нам. Выбора нет. Либо платим сколько скажут, либо не работаем, либо уголовная ответственность. Других вариантов нет. Вооруженный бунт поднимать никто не будет

5
3
2
1
Ответить
Жездуха Жез

Многим вообще что шло, что ехало, че там происходит, если цены не растут, налоги не повышают и граждан никак не ограничивают. Пусть хоть ядерную боеголовку на другой конец мира бросят, главное, чтобы их не трогали

2
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Жездуха Жез

А даже если бы и спросили - многие бы ответили - да, нужно. О последствиях большинство населения не думает. Оно думает - мы ядерная держава, где Россия, а где Украина. И санкции нам по барабану

1
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Вадим Д.

Потанин со своих инвнстдоходов не жаждет ли прогрессивно заплатить? Или это другое?

Мои деньги — это мои деньги. Твои деньги — это наши деньги?

38
1
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Алексей Иванов

Так у него такие доходы, что он то может как раз и не против прогрессивно заплатить :)

3
1
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Андрей

В прошлый раз, когда у страны были трудные времена, он, будучи министром, придумал залоговые аукционы. Потом как то стал миллиардером, буквально через год

3
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