Приложение «Газпромбанка» YourShopper удалили из App Store и Google Play спустя два дня после релиза

Его выход анонсировали 12 февраля 2025 года.На отсутствие приложения в магазинах App Store и Google Play обратил внимание Frank Media.Приложение «Газпромбанка» для iOS впервые пропало ещё летом 2022 года. В апреле 2024-го банк снова сообщил о недоступности приложения.12 февраля 2025 года кредитная организация объявила, что вернулась в App Store — под видом помощника для покупок YourShopper.#новости #газпромбанк
Собственно а как эта лобковая войны цифрого магазина влияет на конфликт России и Украины?
Типо отнимем приложения у Россиян и сразу мир и жвачка будет?
Наоборот это показывает как эти «независимые» компании, у которых безопастность и принципы на первом месте, охотно идут на сотрудничество с силовыми структурами.
Проблема даже таких мелочных санкций - их накопительный эффект. Даже такие мелочи делают повседневную жизнь менее комфортной и быстрой. Курочка по зёрнышку клюёт.
Пока мы тратим ресурсы на замещение и покупку чего-то окольными путями - мир развивается и движется дальше.
В итоге сумма таких вот дробинок, плюс дедушки, оторванные от экономики, довели в итоге слона СССР до гибели.
Но мы не сдаёмся, твёрдо и чётко шагая по старым граблям
Нет, это лишь говорит об отсутствии у вас базового образования качественного. Или лекции по философии прогуливали с историей. Я языком питерских подворотен не владею, но попробую объяснить.
Могущество США, в отличии от Европы, всегда опиралось на распротранения некоторых принципов, Европа же тяготела к системе европейской сбалансированности. И отличительной чертой Америки является приверженность к общенациональным принципам, которым страна следует на международной арене, пусть и декларативно:
- либеральная экономика;
- отказ от военной экспансии;
- уважение национальных суверентетов и т.д.
И нет ничего удивительного, что члены американского общества, разделяющиеся эти принципы в той или иной мере присоединяются к курсу государства.
Снижают конкурентность экономики и упрощают ее, снижают человеческий капитал в долгосрочную и комплексно очень даже работает все это
Дополню компонентный комментарий Е.К.
Накапливается неэффективность.
Вместо того чтобы допилить приложение, газпром занят попыткой просто пропихнуть его назад.
Или развивать свой магазин приложений, который был бы не нужен, и эти деньги можно было бы направить на повышение производительности труда, или создание товаров и услуг, которых еще нет на рынке.
А потом, когда мы снова будем дружить с миром, что наступит неизбежно, мы выкинем в помойку ВК видео, рустор, и прочий мусор.
Это все есть и будет нашей платой за глупость.
Не думаю, что здесь есть какие-то причины, кроме русофобии. Запад готов даже во вред себе вводить санкции
цифровому магазину в данном случае на конфликт вообще похуй. просто чтобы в магазине опубликоваться, должны возникнуть договорные отношения с этим магазином, а договорных отношений с подсанкционными конторами иметь нельзя. если санкции не соблюдать, то местный минюст потом выебет, силовики тут вообще не при чем