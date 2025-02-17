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Евгения Евсеева
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Новый владелец бывшей Group-IB создал на её базе компанию F6

Она сосредоточится на борьбе с киберпреступностью.

  • F.A.C.C.T. (бывшая российская Group-IB) завершила продажу активов, новым владельцем стал фонд «Сайберус», пишет РБК. Сделку закрыли 31 января, её сумма и другие детали не раскрываются, сообщает «Коммерсантъ».
Скриншот с сайта бывшего F.A.C.C.T.
Скриншот с сайта бывшего F.A.C.C.T.
  • В ноябре 2024-го 47% компании F.A.C.C.T., в частности действующие контракты и сотрудники, перешли в управление фонда «Сайберус». Ещё 53% осталось у частных инвесторов.
  • На базе F.A.C.C.T. создадут новую структуру — F6. Она сфокусируется на борьбе с киберпреступностью, а также разработке решений для предотвращения и расследования таких преступлений в России и за рубежом. Сама же F.A.C.C.T. останется как компания, её будущее будут решать акционеры.
  • Возглавил новую фирму гендиректор F.A.C.C.T. Валерий Баулин, под его руководство перешла вся команда компании. Решения F6 станут частью международного экспортного предложения «Сайберуса». Фонд не будет участвовать в операционном управлении.
  • Фонд «Сайберус» создан в 2021 году Юрием Максимовым, сооснователем «Группы Позитив» (оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies)

    и другими инвесторами.

  • F.A.C.C.T. — бывший российский бизнес Group-IB, который компания в 2023 году продала местному менеджменту.

#новости

1
14 комментариев
Jack Brown

TLDR: Positive technolgies купил GroupIB

7
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Чех в чешках

F.A.C.C.T. (бывшая российская Group-IB) переименована в F6

Это троллинг. F6 в досовских прогах это Переименовать

2
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Sergei Timofeyev

F8

1
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E. K.

F5 есть. Теперь F6.
Такое ощущение, что работают мальчики "Press any key to continue or any other to reboot"

2
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Megan Porter

Ого, сначала Group-IB продали, теперь еще и ребрендинг. Интересно, что будет дальше с этой F6 и смогут они действительно помочь в борьбе с киберпреступностью? Ведь сейчас это очень актуально.

2
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Станислав

Да тут один домен может дороже компании стоить ))

1
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А. Б.

оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies).Хмм ... Вот Сайберус более-менее, а разве можно теперь на аглицком писать? Должно быть на кириллице - Одобрительные Способы.

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