Новый владелец бывшей Group-IB создал на её базе компанию F6

Она сосредоточится на борьбе с киберпреступностью.F.A.C.C.T. (бывшая российская Group-IB) завершила продажу активов, новым владельцем стал фонд «Сайберус», пишет РБК. Сделку закрыли 31 января, её сумма и другие детали не раскрываются, сообщает «Коммерсантъ».Скриншот с сайта бывшего F.A.C.C.T.В ноябре 2024-го 47% компании F.A.C.C.T., в частности действующие контракты и сотрудники, перешли в управление фонда «Сайберус». Ещё 53% осталось у частных инвесторов. На базе F.A.C.C.T. создадут новую структуру — F6. Она сфокусируется на борьбе с киберпреступностью, а также разработке решений для предотвращения и расследования таких преступлений в России и за рубежом. Сама же F.A.C.C.T. останется как компания, её будущее будут решать акционеры.Возглавил новую фирму гендиректор F.A.C.C.T. Валерий Баулин, под его руководство перешла вся команда компании. Решения F6 станут частью международного экспортного предложения «Сайберуса». Фонд не будет участвовать в операционном управлении.Фонд «Сайберус» создан в 2021 году Юрием Максимовым, сооснователем «Группы Позитив» (оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies) и другими инвесторами.F.A.C.C.T. — бывший российский бизнес Group-IB, который компания в 2023 году продала местному менеджменту.#новости
TLDR: Positive technolgies купил GroupIB
F.A.C.C.T. (бывшая российская Group-IB) переименована в F6
Это троллинг. F6 в досовских прогах это Переименовать
F8
F5 есть. Теперь F6.
Такое ощущение, что работают мальчики "Press any key to continue or any other to reboot"
Ого, сначала Group-IB продали, теперь еще и ребрендинг. Интересно, что будет дальше с этой F6 и смогут они действительно помочь в борьбе с киберпреступностью? Ведь сейчас это очень актуально.
Да тут один домен может дороже компании стоить ))
оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies).Хмм ... Вот Сайберус более-менее, а разве можно теперь на аглицком писать? Должно быть на кириллице - Одобрительные Способы.