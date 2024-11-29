Часть активов бывшей GroupIB выкупит фонд, сооснованный соучредителем Positive Technologies Юрием Максимовым

Сумма сделки неизвестна.На базе активов F.A.C.C.T. фонд «Сайберус» создаст новую фирму в сфере кибербезопасности, пишут «Ъ» и «Ведомости» со ссылкой на компанию. 47% получит фонд, 53% — частные инвесторы (по 5-10% на человека).Участвовать в операционном управлении «Сайберус» не будет, а действующие акционеры F.A.C.C.T. не войдут в новую структуру. Большая часть команды продолжит работу, а главой останется Валерий Баулин.Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. Минцифры же выдало новой компании ИТ-аккредитацию. По оценкам опрошенных «Ведомостями» аналитиков, стоимость активов могла составить 4-5 млрд рублей.В F.A.C.C.T. говорят, что её сооснователь Илья Сачков считает продажу «стратегически правильным решением». Сам он был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за выдачу сведений, составляющих гостайну.Источник фото: «Ъ»#новости #groupib
круто!
рад за команду.
up up and away! хорошего партнера себе нашли)
Хорошо, что 2 раза выкупит 😃