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Полина Лааксо
Деньги

Часть активов бывшей GroupIB выкупит фонд, сооснованный соучредителем Positive Technologies Юрием Максимовым

Сумма сделки неизвестна.

  • На базе активов F.A.C.C.T. фонд «Сайберус» создаст новую фирму в сфере кибербезопасности, пишут «Ъ» и «Ведомости» со ссылкой на компанию. 47% получит фонд, 53% — частные инвесторы (по 5-10% на человека).
  • Участвовать в операционном управлении «Сайберус» не будет, а действующие акционеры F.A.C.C.T. не войдут в новую структуру. Большая часть команды продолжит работу, а главой останется Валерий Баулин.
  • Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. Минцифры же выдало новой компании ИТ-аккредитацию. По оценкам опрошенных «Ведомостями» аналитиков, стоимость активов могла составить 4-5 млрд рублей.
  • В F.A.C.C.T. говорят, что её сооснователь Илья Сачков считает продажу «стратегически правильным решением». Сам он был приговорён к 14 годам колонии строгого режима за выдачу сведений, составляющих гостайну.
Источник фото: «Ъ»
Источник фото: «Ъ»

#новости #groupib

22
2 комментария
Tommy Patani

круто!
рад за команду.
up up and away! хорошего партнера себе нашли)

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Axel

Хорошо, что 2 раза выкупит 😃

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