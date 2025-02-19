Создатель Pokemon Go планирует продать свой игровой бизнес за $3,5 млрд — Bloomberg

Компания Niantic не смогла повторить успех игры с другими своими проектами.Продать активы могут Scopely, принадлежащей Savvy Games Group из Саудовской Аравии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, о сделке объявят в «течение нескольких недель». Но нет гарантий, что та состоится.Соглашение будет касаться как Pokemon Go, так и других игр, выпущенных Niantic. Вероятная сумма сделки — $3,5 млрд.Pokemon Go стала «мировым феноменом», пишет Bloomberg, но Niantic не смогла повторить её успех с другими играми, а в 2022-м и 2023 годах закрыла несколько проектов.Представители Niantic и Scopely отказались от комментариев.Кроме игр Niantic разрабатывает и другие продукты, в том числе инструменты для 3D-сканирования реальных объектов. Они используются для создания «крупной геопространственной модели», которая поможет роботам и нейросетям «лучше понимать мир»Источник: Shutterstock#новости #niantic