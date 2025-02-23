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Евгения Евсеева
Деньги

День 1096: в Великобритании анонсировали «крупнейший пакет санкций» против России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Ian Taylor / Unsplash
Ian Taylor / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи, банки

Курсы ЦБ на 22-24 февраля 2025 года:

  • Доллар — 88,17 рубля (на 34 копейки меньше, чем 21 февраля)
  • Евро — 92,02 рубля (на 46 копеек меньше).
  • Юань — 12,04 рубля (на 8 копеек меньше).

BTC на 10:13 мск стоит $96,34 тысячи, ETH — $2796, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Какие есть проблемы и трудности

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля 2025 года страна объявит «крупнейший пакет санкций» в отношении России.

Контекст

ЕС стал активнее изучать способы изъятия замороженных активов Центробанка России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Новый виток обсуждений начался на фоне возможного сокращения поддержки Украины со стороны США.

Новости предыдущего дня, 22 февраля — здесь.

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