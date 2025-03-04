Тайваньская TSMC инвестирует $100 млрд для строительства заводов по производству чипов в США

Общие инвестиции компании в Соединённые Штаты составят $165 млрд.По словам Дональда Трампа, деньги пойдут на строительство пяти заводов в штате Аризона, пишет CNBC.Проект TSMC ещё предстоит одобрить правительству Тайваня. Местные власти заявляли, что будут тщательно рассматривать зарубежные вложения в технологии производства чипов, отмечает Bloomberg.TSMC — ведущий производитель полупроводников и ключевой партнёр по выпуску чипов для Nvidia и Apple. Эти инвестиции помогут сделать США «лидером в области ИИ», как обещал Трамп, подчёркивает Bloomberg.По данным CNBC, ещё до объявления Трампа об инвестициях TSMC активно расширяла свое присутствие в США. В 2020 году она выделила $12 млрд в строительство первого завода в Аризоне, а позже увеличила инвестиции до $65 млрд.Трамп не раз обвинял Тайвань в «краже» американской полупроводниковой отрасли и угрожал ввести пошлины на зарубежные чипы. Президент отмечал, что в стране сосредоточено до 98% указанного бизнеса и он намерен вернуть этих производителей в США.#новости