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Артур Томилко
Деньги

Правительство предложило увеличить лимит для сервисов рассрочки до 50 тысяч рублей

В текущей версии законопроекта потолок составляет 15 тысяч рублей.

  • Предложение правительства содержится в отзыве на законопроект о регулировании беспроцентной рассрочки и BNPL-сервисов («купи сейчас — плати потом»), пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
  • Лимит на покупки без передачи данных в бюро кредитных историй кабмин предлагает установить на уровне 50 тысяч рублей. Идею в отзыве объясняют «динамикой ценообразования, уровнем доступности товаров и услуг и конкуренции на потребительском рынке».
  • Помимо этого, правительство указало на необходимость определить в законопроекте термин «сервис рассрочки», а также предложило исключить запрет на рассрочку при покупке товаров у иностранных продавцов.
  • Соавтор законопроекта депутат Анатолий Аксаков заявил, что предложение разрешить рассрочку на покупки у иностранных компаний нужно оценить с точки зрения гарантий соблюдения прав потребителей. Его рассмотрят дополнительно.
  • Законопроект о регулировании рассрочки внесли в Госдуму в августе 2024 года. Он предполагает введение лимита в 15 тысяч рублей. Банки и BNPL-сервисы предлагали поднять его до 60 тысяч рублей.

#новости #рассрочка #законопрокеты

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