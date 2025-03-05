Правительство предложило увеличить лимит для сервисов рассрочки до 50 тысяч рублей

В текущей версии законопроекта потолок составляет 15 тысяч рублей.Предложение правительства содержится в отзыве на законопроект о регулировании беспроцентной рассрочки и BNPL-сервисов («купи сейчас — плати потом»), пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.Лимит на покупки без передачи данных в бюро кредитных историй кабмин предлагает установить на уровне 50 тысяч рублей. Идею в отзыве объясняют «динамикой ценообразования, уровнем доступности товаров и услуг и конкуренции на потребительском рынке».Помимо этого, правительство указало на необходимость определить в законопроекте термин «сервис рассрочки», а также предложило исключить запрет на рассрочку при покупке товаров у иностранных продавцов.Соавтор законопроекта депутат Анатолий Аксаков заявил, что предложение разрешить рассрочку на покупки у иностранных компаний нужно оценить с точки зрения гарантий соблюдения прав потребителей. Его рассмотрят дополнительно. Законопроект о регулировании рассрочки внесли в Госдуму в августе 2024 года. Он предполагает введение лимита в 15 тысяч рублей. Банки и BNPL-сервисы предлагали поднять его до 60 тысяч рублей.#новости #рассрочка #законопрокеты