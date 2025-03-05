Власти не будут использовать геолокацию, чтобы автоматически определять налоговое резидентство россиян

Но данные могут стать поводом для проверки.Это следует проекта постановления, который Минфин разработал с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. О нём пишут РБК и Frank Media.Геолокация не станет поводом для автоматического признания или непризнания налоговым резидентом того или иного государства.Но финансовые организации — банки, страховые, брокеры — обяжут запрашивать у клиента данные, чтобы определить резидентство, если они увидят, что тот «преимущественно» использует «каналы дистанционного обслуживания» (например, мобильное приложение) с территории иностранного государства.Под «преимущественным» подразумевается ситуация, когда клиент в течение полугода применяет такие каналы в 50% случаев.По мнению ведомства, это позволит финансовым организациям своевременно обновлять информацию о клиентах и предоставлять в ФНС точные и достоверные данные.Налоговые резиденты — физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Статус валютного резидента зависит от наличия российского гражданства или вида на жительство.Сейчас налоговое резидентство устанавливается в основном по данным загранпаспорта, также ранее налоговые органы запрашивали по почте у граждан и проживающих в России иностранцев данные о зарубежных счетах, ВНЖ и просили приложить к ответу копии загранпаспорта с отметками о въезде и выезде.ФНС запланировала внедрить систему для присвоения физлицам налогового резидентства автоматически в июне 2024 года, писал РБК.#новости #налоги