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Евгения Евсеева
Деньги

Власти не будут использовать геолокацию, чтобы автоматически определять налоговое резидентство россиян

Но данные могут стать поводом для проверки.

  • Это следует проекта постановления, который Минфин разработал с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. О нём пишут РБК и Frank Media.
  • Геолокация не станет поводом для автоматического признания или непризнания налоговым резидентом того или иного государства.
  • Но финансовые организации — банки, страховые, брокеры — обяжут запрашивать у клиента данные, чтобы определить резидентство, если они увидят, что тот «преимущественно» использует «каналы дистанционного обслуживания» (например, мобильное приложение) с территории иностранного государства.
  • Под «преимущественным» подразумевается ситуация, когда клиент в течение полугода применяет такие каналы в 50% случаев.
  • По мнению ведомства, это позволит финансовым организациям своевременно обновлять информацию о клиентах и предоставлять в ФНС точные и достоверные данные.
  • Налоговые резиденты — физлица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Статус валютного резидента зависит от наличия российского гражданства или вида на жительство.
  • Сейчас налоговое резидентство устанавливается в основном по данным загранпаспорта, также ранее налоговые органы запрашивали по почте у граждан и проживающих в России иностранцев данные о зарубежных счетах, ВНЖ и просили приложить к ответу копии загранпаспорта с отметками о въезде и выезде.
  • ФНС запланировала внедрить систему для присвоения физлицам налогового резидентства автоматически в июне 2024 года, писал РБК.

#новости #налоги

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