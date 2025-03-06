Акции автопроизводителей из США выросли на 5,8-9,2% на фоне решения Трампа повременить с введением пошлин на автомобили из Канады и Мексики

У американских компаний в этих странах располагаются заводы. 1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая. Они вступили в силу с 4 марта 2025-го. Для Мексики и Канады тарифы составляют 25% (10% на энергоносители из Канады). Для Китая — 10% вдобавок к уже введённым. Позже для КНР увеличили пошлины до 20%.Теперь Трамп отложил на месяц действие этих пошлин для автомобилей, импортируемых в США из Канады и Мексики. Эту меру он обсуждал с руководителями General Motors, Ford и Stellantis — они как раз и попросили отсрочку.Как отмечает NYT, значительная часть мощностей американских автопроизводителей находится в Канаде и Мексике — там выпускают и собирают машины, которые затем ввозят в США.На фоне этого выросли акции автопроизводителей из США: у Ford — на 5,8%, до $9,65 за штуку; у General Motors — на 7,2%, до $48,48; у Stellantis — на 9,2%, до $12,89.На смягчение условий отреагировали и фондовые рынки, отмечает CNBC. Индекс S&P 500 5 марта 2025-го вырос на 1,12%, до 5842,63 пункта, Dow Jones Industrial Average — на 1,14%, до 43 006,59 пункта, Nasdaq Composite — на 1,46%, до 18 552,73 пункта.#новости #сша