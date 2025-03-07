Великобритания сняла санкции с «Росбанка» и сохранила их в отношении «Т-Банка»

В начале 2025 года «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку» в качестве филиала.Великобритания исключила «Росбанк» из санкционного списка. Внимание на сообщение Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) обратило Frank Media.Согласно документу, «Росбанку» разморозят активы и снимут запрет на предоставление трастовых услуг. Санкции против «Т-Банка» остаются в силе.«Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку» в качестве филиала в начале января 2025 года. Они работают под разными брендами, но на одной банковской лицензии.ЕС ввёл санкции против «Росбанка» и «Тинькофф» (прежнее название «Т-Банка») в феврале 2023 года. В мае того же года санкции против этих кредитных организаций ввела Великобритания. США ввели санкции против «Тинькофф» в июле 2023-го, против «Росбанка» — ещё в декабре 2022-го.#новости #росбанк