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Таня Боброва
Деньги

Великобритания сняла санкции с «Росбанка» и сохранила их в отношении «Т-Банка»

В начале 2025 года «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку» в качестве филиала.

  • Великобритания исключила «Росбанк» из санкционного списка. Внимание на сообщение Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) обратило Frank Media.
  • Согласно документу, «Росбанку» разморозят активы и снимут запрет на предоставление трастовых услуг. Санкции против «Т-Банка» остаются в силе.
  • «Росбанк» завершил присоединение к «Т-Банку» в качестве филиала в начале января 2025 года. Они работают под разными брендами, но на одной банковской лицензии.
  • ЕС ввёл санкции против «Росбанка» и «Тинькофф» (прежнее название «Т-Банка») в феврале 2023 года. В мае того же года санкции против этих кредитных организаций ввела Великобритания. США ввели санкции против «Тинькофф» в июле 2023-го, против «Росбанка» — ещё в декабре 2022-го.

#новости #росбанк

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